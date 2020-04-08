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盜高富帥「白襯衫男」照！他狂撈78萬...本尊竟是130kg黑男　6妹子一見全暈了

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▲▼帥哥,吸引力。（圖／免費圖庫pxhere）

▲賴姓男子盜用網路上白襯衫型男照，藉此詐騙6女78萬元，被法官判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／嘉義報導

賴姓男子盜用網路高富帥的照片，在交友平台上認識6名女子，透過花言巧語博取信任後，開始一人分飾多角，假冒對方前男友傳訊恐嚇，藉此詐得78萬餘元。法官審理後，依法將賴男判刑1年4個月，不得易科罰金，另判1年徒刑，得易科罰金。

據了解，一名黃姓女子2018年5月30日在嘉義某警察局前徘徊，且神色焦慮，員警上前關心後，她向警方哭訴，自己在交友軟體上認識一名由賴男假冒的高富帥，而對方不斷花言巧語博取信任，此後卻搖身一變一人分飾多角，還假冒她前男友，恐嚇她持有私密影片，藉此勒索她要以50萬元來贖回影片，否則就要公開。

女子因此心生畏懼，於是找賴男求助，而賴男辯稱可以處理後，又假冒另一個身分，向女子表示自己已處理完畢，並傳送砸毀手機的照片，但需要收取5萬元的處理費。

警方事後調查，發現是由賴男所為，隨後將他逮捕，而警方發現，賴男本尊與照片上的高富帥差異極大，賴男皮膚黝黑，體重高達130公斤，且身高180公分，相當高壯。

此外，警方還另外查出，賴男以相同手法一連騙了6名女子，得手金額超過78萬元，事後也將他依法送辦。案經檢方起訴，而法院審理後認為，賴男正值青年，竟不思正途賺取錢財，因此將他依恐嚇取財罪判處1年4個月徒刑，不得易科罰金；另判1年徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

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