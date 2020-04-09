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氣老友兒子來台不打拼「沒有好下場」　俄羅斯商人挨告恐嚇罪

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▲老人，老年人，退休，電腦，筆電，打字，老年人口，阿公，爺爺，老爺爺。（圖／pakutaso）

▲俄羅斯商人帶老友兒子來台發展，寫信勸導認真工作打拼卻吃官司。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

來台創業有成的俄羅斯商人亞歷山大，答應同鄉好友的請託，讓好友兒子來台幫忙處理公司事務，可是好友的兒子一直沒在做事，亞歷山大決定不再付薪，卻被檢舉違反《勞基法》，亞歷山大痛心寫信勸導好友兒子別讓父母傷心，這樣下去「沒有好下場」，沒想到好友兒子不念提攜恩情，又提告恐嚇，台北地檢署9日認為罪嫌不足，處分不起訴。

亞歷山大20多年前就來台灣在宜蘭開設公司，除了有和政府合作農業計畫案，也經營大型機具業外銷到俄羅斯、白俄羅斯等前蘇聯地區，在台經商規模不小，幾年前回鄉時，老朋友看他在台灣頗有成就，把剛成年的兒子託付給他，請他帶著到台灣發展。

▲抽菸，吸菸，老人，肺癌，癌症，健康，男人。（圖／pixabay）

▲俄羅斯商人為同鄉晚輩不認真工作感到惋惜，勸導繼續這樣下去「沒有好下場」。（示意圖／pixabay）

亞歷山大把老友的兒子安排去協助處理公司的官網事務，並且按月付薪，但在2019年間，發現老友的兒子其實都沒有在工作，還想離職轉行，因此決定不再付薪水，沒想到老友兒子竟然跑去向勞工局申訴，公司因此被勞檢調查，還好最後官方認證，老友兒子確實都沒去上班，不給薪水很正常。

經過這一番折騰，亞歷山大痛心寫信，指責這個同鄉晚輩如果繼續這樣下去，「沒有好下場」，並為他的父母感到惋惜，沒想到老友兒子絲毫不念長輩過去提攜恩情，提告恐嚇罪嫌，檢察官看了被指恐嚇的信件內容，了解事情來龍去脈後，認為亞歷山大只是善意提供人生建議，並沒有惡害告知，因此處分不起訴。

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