私藏性愛片勒索前女友20萬　人夫帶一票人來付錢！他不敢面對遭砸車

▲黃男威脅已婚的前女友付錢，否則公開2人過去自拍性愛片，結果被前女友老公率人砸車。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子曾和前女友自拍性愛片，得知前女友結婚後竟勒索要錢，否則公布影片，前女友的老公出面幫忙匯款2000元後，要求面交20萬元並拿回光碟片，黃男赴約看到前女友老公帶了2車的人在等他，怕得不敢下車，乖乖坐車上任由對方砸車，台北地檢署9日依恐嚇取財得利罪起訴黃男，另依毀損罪起訴前女友老公等2人。

▲前女友老公出面護妻，要求見面付款20萬元，同時拿回自拍光碟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

黃男和被害的前女友分手後，已經另結新歡，但是想起和前女友交往時，曾留下性愛交歡紀錄，想利用前女友已婚的身分，藉機敲一筆，前女友的老公得知後，決心護妻，先是照黃男要求，匯款到黃男新歡的帳戶，但是只匯了2000元，黃男要求再給20萬元，前女友老公要求見面一手交錢一手交片。

雙方因此約好南下竹苗一帶見面，黃男獨自開車前往，前女友的老公卻是找了汪姓女友人和一票小弟分2車赴約，黃男一見對方人多勢眾，頻頻更換見面地點，還要求對方把錢放到指定地點後離開，他再過去拿，為了避免下車面對，黃男甚至傳送和前女友性愛照，揚言如果不照做，馬上把畫面公布出去。

▲黃男不敢下車收錢，要求對方依指示丟包，否則馬上公布照片。（示意圖／翻攝自pixabay）

此時前女友的老公和小弟們早在車上等著不耐煩，一看黃男真的傳送性愛照，怒不可遏，一夥人衝下車，跑去猛砸黃男的車子，之後報警指控黃男涉嫌恐嚇，黃男則反控對方涉嫌毀損車子。

檢察官調查後，認定黃男涉嫌恐嚇取財，且已得利2000元，依法起訴，黃男當時的新歡現已分手，也不知道帳戶被拿去犯罪，處分不起訴；至於前女友的老公和汪姓女友人未供出參與砸車的小弟身分，2人都被依毀損罪嫌起訴。

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