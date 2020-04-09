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私藏性愛片勒索前女友20萬　人夫帶一票人來付錢！他不敢面對遭砸車

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▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲黃男威脅已婚的前女友付錢，否則公開2人過去自拍性愛片，結果被前女友老公率人砸車。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子曾和前女友自拍性愛片，得知前女友結婚後竟勒索要錢，否則公布影片，前女友的老公出面幫忙匯款2000元後，要求面交20萬元並拿回光碟片，黃男赴約看到前女友老公帶了2車的人在等他，怕得不敢下車，乖乖坐車上任由對方砸車，台北地檢署9日依恐嚇取財得利罪起訴黃男，另依毀損罪起訴前女友老公等2人。

▲桃園市藍姓女子不滿同居女友要分手，去年多次傳LINE恐嚇女友挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前女友老公出面護妻，要求見面付款20萬元，同時拿回自拍光碟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

黃男和被害的前女友分手後，已經另結新歡，但是想起和前女友交往時，曾留下性愛交歡紀錄，想利用前女友已婚的身分，藉機敲一筆，前女友的老公得知後，決心護妻，先是照黃男要求，匯款到黃男新歡的帳戶，但是只匯了2000元，黃男要求再給20萬元，前女友老公要求見面一手交錢一手交片。

雙方因此約好南下竹苗一帶見面，黃男獨自開車前往，前女友的老公卻是找了汪姓女友人和一票小弟分2車赴約，黃男一見對方人多勢眾，頻頻更換見面地點，還要求對方把錢放到指定地點後離開，他再過去拿，為了避免下車面對，黃男甚至傳送和前女友性愛照，揚言如果不照做，馬上把畫面公布出去。

▲桃園市廖姓男子誘騙男大生自拍裸照與洗澡影片上傳成人網站卻挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲黃男不敢下車收錢，要求對方依指示丟包，否則馬上公布照片。（示意圖／翻攝自pixabay）

此時前女友的老公和小弟們早在車上等著不耐煩，一看黃男真的傳送性愛照，怒不可遏，一夥人衝下車，跑去猛砸黃男的車子，之後報警指控黃男涉嫌恐嚇，黃男則反控對方涉嫌毀損車子。

檢察官調查後，認定黃男涉嫌恐嚇取財，且已得利2000元，依法起訴，黃男當時的新歡現已分手，也不知道帳戶被拿去犯罪，處分不起訴；至於前女友的老公和汪姓女友人未供出參與砸車的小弟身分，2人都被依毀損罪嫌起訴。

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