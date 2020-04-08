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「首超美」奪全球專利申請數第一！趙立堅：中國已成創新和知識產權大國

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▲▼研發，研發人員，研究，技術，技術人員，生技，實驗。（圖／視覺中國）

▲中國躍全球專利申請量第一。（圖／視覺中國）

記者邱茀濱／綜合報導

世界知識產權組織（WIPO）7日發布報告顯示，2019年中國超越了美國，成為全球國際專利申請量最多的國家。對此，中國外交部發言人趙立堅今（7）日指出，中國政府高度重視知識產權保護，中國已經成為「創新和知識產權大國」，未來也將繼續推動創新發展。

WIPO數據顯示，2019年中國提交了58,990項國際專利申請，超過美國提交的57,840項。而後日本、德國和南韓分別列居第三、四、五位，這也是自1978年國際性的《專利合作條約》生效以來，美國超過40年首次屈居第二。

WIPO總幹事高銳（Francis Gurry）表示，回顧1999年，世界知識產權組織僅從中國收到276件申請，到2019年，這一數字飆升為58,990件，短短20年增長了200倍。此外他還說，中國的成功歸功於該國領導層制定非常細緻的策略，以鼓勵創新並讓中國的經濟運行在一個更高的價值水平。

趙立堅對此表示，中國政府高度重視知識產權保護，從加強頂層設計、完善法律法規、改革體制機制、加強司法和行政保護等方面，採取切實措施，不斷加大保護力度，全社會創新活力迸發，取得了舉世公認的巨大成就。

趙立堅說，近年來，中國大力實施創新驅動發展戰略和知識產權戰略，在全社會牢固樹立起「保護知識產權就是保護創新」的理念，不斷加大創新和研發投入，2019年全年研發經費支出約2.2兆元人民幣，較2018年增長10.5%。

「2019年中國通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交了約5.9萬件專利申請，年增長率為10.6%。」趙立堅強調，中國成為提交國際專利申請量最多的國家，這是不斷加強知識產權保護的結果，也進一步表明中國創新能力和社會公眾知識產權意識大幅提升，中國企業越來越重視自身知識產權的保護，「中國已經成為創新和知識產權大國」。

最後，他稱，未來，中國將繼續推動創新發展，進一步強化知識產權保護，更大力度加強知識產權保護國際合作。同時願與世界知識產權組織和各國不斷加強知識產權領域的國際合作，共同促進全球創新和知識產權發展。

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