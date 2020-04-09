誆取得巴西蘑菇專利賣股狂削5億　檢調搜索約談萬寶祿新藥女董座等7人

▲萬寶祿公司涉嫌以取得專利權並虛偽增資25億元等方式，詐騙投資人5億元。（圖／記者劉昌松翻攝公司網頁）

記者劉昌松／台北報導

萬寶祿生技新藥公司近年宣稱取得巴西蘑菇培養專利，並把公司資本從原本2千萬元虛增到25億2千萬元，再透過地下盤商向投資人鼓吹，產品開發前景可期，未經許可賣股大賺5億元，實際上根本沒有在開發營運，涉嫌違反《證交法》詐欺罪，台北地檢署9日指揮桃園市調處，兵分4路搜索，並約談萬寶路林姓女負責人等7人到案。

萬寶祿(ONE POWER)生技公司在2015年成立時，資本額僅2千萬元，以販售本草活性酵素為主業，並宣稱與國科會、中研院，國內多所大學產學合作研發產品，還一度宣稱將申請興櫃。

但檢調獲報，萬寶祿從2017年到2018年間，向林姓男子借用當年最夯的養身聖品「巴西蘑菇」培養專利，並一口氣把公司資本增加到25億2千萬元，再透過地下盤商發行未上市股票，不少投資人以為開發的產品前景可期，以每股78元價格買進，總計未經許可募集有價證券資金總額達5億多元。

檢調懷疑全案涉嫌《證交法》詐欺、《公司法》財報不實、《商業會計法》虛偽增資等多項罪嫌，9日展開搜索約談，並以嫌疑人身分約談萬寶祿林姓女負責人、出借專利的林男，以及相關證人到案釐清案情。

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