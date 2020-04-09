國小女師控同業霸凌搶床位　北教大研習營「5個人拉椅子來圍著我」

▲國小女老師指控，其他5名女老師為了研習時的住宿問題霸凌逼她換床位。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

國小女老師小南（化名）3年前在國立台北教育大學參加研習時，因為住宿問題和其他女老師有些不愉快，小南指控有5名女老師，突然各拉1張椅子把她團團圍住，用霸凌的手段，逼她換床位，涉嫌強制恐嚇等罪，但檢察官調查，當時雙方早就約好要溝通床位問題，且小南事後才同意換床，無證據顯示當下受到脅迫，因此處分不起訴。

據了解，北教大在2017年6月間舉辦研習課程時，直接安排學員住宿床位，原本被安排和小南同宿的2名女學員，因為想和要好的姊妹一起生活，希望協調小南換床位，不過小南認為自己其實是遭到霸凌被迫換床。

▲小南指控其他5個人拉椅子把她團團圍住施加壓力。（示意圖／翻攝自pixabay）

小南指控，當時她在課後留在教室寫作業，5個女學員突然各拉1張椅子，把她團團圍住，逼她換床位，被控告的5個女學員也都是國小老師了，對於吃上霸凌官司紛紛喊冤，表示當時沒有一定要小南換床位，小南也說會考慮一下，事後再問，小南才回覆表示同意。

檢察官調查，小南在被椅陣包圍前，曾傳訊告訴其他人，表示已經跟被告的學員約好要談床位的事情，可見並非事出突然，且事發現場還有別的學員在，小南也不用當場回答意願，無證據顯示5名被告有以暴力等方式脅迫小南，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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