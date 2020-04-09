Face ID讓你躺著滑也不尷尬！　傳蘋果推新專利...解決「尷尬旋轉」

▲手機的「自動旋轉」功能時常會碰到尷尬的誤轉。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者謝仁傑／綜合報導

喜歡躺在床上滑手機的人肯定都遇過這樣尷尬的事，在沒有關閉螢幕自動旋轉時側躺著滑IG或傳訊息，畫面突然瞬間旋轉了90°變成橫式，而當你橫握的時候畫面又變回直式，往往受不了只能關掉自動旋轉。為了解決用戶的這個尷尬情況，最近蘋果提交了一份新專利，此一問題可望有解。

目前，包括 iPhone 在內的手機，主要都是透過重力感應來調整螢幕方向，導致了這種「橫豎不分」的狀況。外媒報導，蘋果的新專利將會讓手機在旋轉螢幕前先啟動 Face ID，透過 Face ID 來識別用戶的臉部位置，才決定是否旋轉螢幕，聽起來會較重力感應更加精確。

▲傳蘋果新專利 Face ID 將自動偵測臉部判斷是否旋轉螢幕。（圖／Apple官網）

透過 Face ID 實現這項功能的話，iPad 等設備自然也是有可能更新的，對於經常躺在床上或者在桌面等使用 iPad 的用戶來說，這個功能也可以讓使用體驗變得更好。

理論上來說，這個功能似乎透過前置鏡頭也能實現，不知道未來其它廠牌會不會跟進，但前置鏡頭的精確度勢必在昏暗的環境下大打折扣，恐怕也會成為另一個很大的挑戰。



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