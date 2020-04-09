經常摸頭會讓頭髮更油膩！6個日常小細節可能是「頭髮一束束」的原因

▲肌膚出油問題，有賴控油產品幫忙守住，但若是頭髮容易顯油膩，再完美的妝容和穿搭都救不了整體氣場！（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

皮膚的油脂可以幫忙保護脆弱的肌膚表面，但出油太多難免令人困擾。首當其衝的臉部皮膚出油，現下已經有許多控油保養、彩妝等品項，讓愛美的小姐姐不用發愁，但油膩的頭髮，就是另一回事了。明明每天都認真洗頭，但頭髮還是過了中午就明顯有一束束的油膩感，再完美的妝容和穿搭都救不了整體氣場！

事實上，頭皮必須產生一定程度的油脂以保持水分，並且形成一層薄薄的屏障與外界環境區隔，才能保護頭髮。但就和臉部肌膚一樣，頭皮若分泌過多皮脂，可能會引起許多不適，包括頭皮發炎、頭皮屑等問題。不論是不是油性頭皮，國外網站《Bright Side》整理出數個日常生活中不經意讓頭髮變油膩的原因，今年初夏想幫秀髮擺脫油膩感，或許就從這幾個小地方開始改變。

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1.你經常紮緊頭髮嗎？

不少女生只要頭髮一油，就乾脆紮起整齊平順的馬尾，但這種髮型反而會使得皮脂積聚在頭髮及根部。再者，想梳成滑順的髮型，有時需要使用許多造型產品以撫平或壓低頭髮，反而會使頭髮油得更快。

2.你用熱水沖洗頭髮嗎？

以熱水沖頭，雖然能打開毛孔和毛鱗片並清除污垢，但高溫可能也會同時洗掉皮脂、使頭皮過度乾燥，導致頭皮屑和過多的油脂產生。因此，洗頭時最好選擇溫水，洗完頭髮後，再用冷水沖洗頭髮，關閉頭髮毛鱗片，使頭髮呈現自然光澤。

3.是否選擇了錯誤的護髮產品？

專家建議，避免使用「專為乾燥或受損髮質設計」的產品，因為這些品項通常會在頭髮上覆蓋一層薄薄的保護層，如果使用者本身就頭髮稀疏或頭皮偏油膩，這類洗髮產品就會讓頭髮看起來更油膩。油性頭皮可以選擇每個使用幾次深層淨化的洗髮產品，以清除皮脂積聚的頭皮，有些人也建議可以嘗試一些自然方法，例如以適量的椰子油滋養頭髮，或許可讓頭髮呈現光澤的同時降低油膩感。

4.你經常摸頭髮或梳頭嗎？

當用手觸摸頭髮時，就會將手上的油脂和細菌轉移到頭髮上，幾次下來就會使頭髮看起來更油膩！經常梳頭也是弊大於利。不斷地梳理會使皮脂散佈在頭髮上，看起來反而就不那麼蓬鬆了。因此專家建議，應該要養成不用手接觸頭髮的習慣，尤其在緊張或談話時要提醒自己千萬別下意識地過度摸頭髮。整理方面，專家建議對於不是特別捲髮的人來說，每天梳理頭髮2次可能就 足夠了，並且要確保梳子表面乾淨。

5.你可能壓力太大了

壓力會使身體產生更多皮質醇，這種激素會再觸發皮膚產生更多皮脂，因此才會說，「壓力」可能也是造成頭皮屑、導致頭皮油膩的原因之一。若是這個狀況導致頭髮油膩，那麼除非改變生活方式並設法控制壓力，否則也是無濟於事。額外能做的就是，使用特別抗屑的洗護髮產品，讓頭皮能以較舒適的狀態，面對生活難題。

6.洗頭頻率可能太頻繁了

研究頭髮的生物學家發現，頭皮上有數十億種好菌，能促進頭皮的健康PH值，當我們經常洗頭時，就可能破壞這種微妙的平衡，並導致皮脂腺產生更多油脂。專家建議，若現在還找不出頭髮油膩的原因，或許可以嘗試逐漸減少洗頭的次數，並且使用不會使頭皮過度乾燥的洗髮產品。

Plus／接受吧！這可能就是你身體的運作方式

某些類型的頭髮就是比較容易上油，例如直髮人會比波浪捲的人更容易油膩，因為皮脂較容易從髮質細軟的直髮上滑落。此外專家也提醒，某些健康問題，例如荷爾蒙失調和脂漏性皮炎，也可能會導致皮脂分泌過多，若頭髮油膩的事情對日常生活造成困擾，或是發現頭皮、頭髮外觀有任何異常變化，就得尋求醫療協助。