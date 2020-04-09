　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

經常摸頭會讓頭髮更油膩！6個日常小細節可能是「頭髮一束束」的原因

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼頭髮,頭皮,油膩,油性,洗頭。（圖／pixabay）

▲肌膚出油問題，有賴控油產品幫忙守住，但若是頭髮容易顯油膩，再完美的妝容和穿搭都救不了整體氣場！（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

皮膚的油脂可以幫忙保護脆弱的肌膚表面，但出油太多難免令人困擾。首當其衝的臉部皮膚出油，現下已經有許多控油保養、彩妝等品項，讓愛美的小姐姐不用發愁，但油膩的頭髮，就是另一回事了。明明每天都認真洗頭，但頭髮還是過了中午就明顯有一束束的油膩感，再完美的妝容和穿搭都救不了整體氣場！

事實上，頭皮必須產生一定程度的油脂以保持水分，並且形成一層薄薄的屏障與外界環境區隔，才能保護頭髮。但就和臉部肌膚一樣，頭皮若分泌過多皮脂，可能會引起許多不適，包括頭皮發炎、頭皮屑等問題。不論是不是油性頭皮，國外網站《Bright Side》整理出數個日常生活中不經意讓頭髮變油膩的原因，今年初夏想幫秀髮擺脫油膩感，或許就從這幾個小地方開始改變。

請繼續往下閱讀...

1.你經常紮緊頭髮嗎？
不少女生只要頭髮一油，就乾脆紮起整齊平順的馬尾，但這種髮型反而會使得皮脂積聚在頭髮及根部。再者，想梳成滑順的髮型，有時需要使用許多造型產品以撫平或壓低頭髮，反而會使頭髮油得更快。

▲▼頭髮,頭皮,油膩,油性,洗頭。（圖／pixabay）

2.你用熱水沖洗頭髮嗎？
以熱水沖頭，雖然能打開毛孔和毛鱗片並清除污垢，但高溫可能也會同時洗掉皮脂、使頭皮過度乾燥，導致頭皮屑和過多的油脂產生。因此，洗頭時最好選擇溫水，洗完頭髮後，再用冷水沖洗頭髮，關閉頭髮毛鱗片，使頭髮呈現自然光澤。

▲▼頭髮,頭皮,油膩,油性,洗頭。（圖／pixabay）

3.是否選擇了錯誤的護髮產品？
專家建議，避免使用「專為乾燥或受損髮質設計」的產品，因為這些品項通常會在頭髮上覆蓋一層薄薄的保護層，如果使用者本身就頭髮稀疏或頭皮偏油膩，這類洗髮產品就會讓頭髮看起來更油膩。油性頭皮可以選擇每個使用幾次深層淨化的洗髮產品，以清除皮脂積聚的頭皮，有些人也建議可以嘗試一些自然方法，例如以適量的椰子油滋養頭髮，或許可讓頭髮呈現光澤的同時降低油膩感。

4.你經常摸頭髮或梳頭嗎？
當用手觸摸頭髮時，就會將手上的油脂和細菌轉移到頭髮上，幾次下來就會使頭髮看起來更油膩！經常梳頭也是弊大於利。不斷地梳理會使皮脂散佈在頭髮上，看起來反而就不那麼蓬鬆了。因此專家建議，應該要養成不用手接觸頭髮的習慣，尤其在緊張或談話時要提醒自己千萬別下意識地過度摸頭髮。整理方面，專家建議對於不是特別捲髮的人來說，每天梳理頭髮2次可能就 足夠了，並且要確保梳子表面乾淨。

▲▼頭髮,頭皮,油膩,油性,洗頭。（圖／pixabay）

5.你可能壓力太大了
壓力會使身體產生更多皮質醇，這種激素會再觸發皮膚產生更多皮脂，因此才會說，「壓力」可能也是造成頭皮屑、導致頭皮油膩的原因之一。若是這個狀況導致頭髮油膩，那麼除非改變生活方式並設法控制壓力，否則也是無濟於事。額外能做的就是，使用特別抗屑的洗護髮產品，讓頭皮能以較舒適的狀態，面對生活難題。

▲▼頭髮,頭皮,油膩,油性,洗頭。（圖／pixabay）

6.洗頭頻率可能太頻繁了
研究頭髮的生物學家發現，頭皮上有數十億種好菌，能促進頭皮的健康PH值，當我們經常洗頭時，就可能破壞這種微妙的平衡，並導致皮脂腺產生更多油脂。專家建議，若現在還找不出頭髮油膩的原因，或許可以嘗試逐漸減少洗頭的次數，並且使用不會使頭皮過度乾燥的洗髮產品。

Plus／接受吧！這可能就是你身體的運作方式
某些類型的頭髮就是比較容易上油，例如直髮人會比波浪捲的人更容易油膩，因為皮脂較容易從髮質細軟的直髮上滑落。此外專家也提醒，某些健康問題，例如荷爾蒙失調和脂漏性皮炎，也可能會導致皮脂分泌過多，若頭髮油膩的事情對日常生活造成困擾，或是發現頭皮、頭髮外觀有任何異常變化，就得尋求醫療協助。

ET快訊
館長賣「乾洗手」被罰60萬！稱「有效對抗新冠肺炎」民眾怒檢舉
「她一確診大家都掛了」！女公關照片瘋傳　經紀人嘆：簡直要逼著
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

徵城堡主人！超美千坪「歐風莊園」開價億元　吸引民宿餐廳、私人招待所進駐

防疫還是要美美的！「漫雲思境」引進PLT凍晶技術　雷射復原期有望縮短一半

國外好野人也來買！高雄農16特區「最高摩天豪宅」李天鐸操刀　釋出最後珍稀席位

《保護地球・缺你不可》黃信堯拍紀錄片幫觀眾「放慢腳步」　用鏡頭反思環境問題：人類發展得太快速

《保護地球・缺你不可》跳脫既定印象的環境工作者　林藝：我只是做一件「喜歡的事」它剛好是環保

《保護地球・缺你不可》濕地專家陳德鴻打造中途之家　不收毛小孩只收「台灣原生種」

《保護地球・缺你不可》走下山林上街頭！從學術研究者到環運鬥士　陳玉峯：我只求一個真實

錢包準備好！買黑人牙膏就送BT21馬克杯　限量組合「200元有找」超欠收

Gail萌音「麥擱睏啊」融化網友心　為「30份豬肉滿福堡」苦練中文唱跳超甘願

全民勤洗手！台灣MIT手工皂、洗手水掀熱賣　溫和「在地植萃」品項開學季最夯

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖像...老顧客：就是我

妹子IG發限動「我偏要在高鐵上吃東西」　她怒截圖：就有這種老鼠屎

網路離家成未成年性剝削前身　他曝預防方法：家長應具備「數位素養」

獨／連假後2症狀就診兒科狂衝3成　醫提升防疫如「鋼鐵人」曝：看到人就怕

館長賣「乾洗手」被罰60萬！稱「有效對抗新冠肺炎」民眾怒檢舉

台灣未成年性剝削案增加　兒福聯盟分析4大主因：刑罰過輕　僅2.2%被法辦

經常摸頭會讓頭髮更油膩！6個日常小細節可能是「頭髮一束束」的原因

突喊買可樂！超美店員0誤差「一句洩老司機身分」羞死　排隊民眾笑歪

台師大新增第2例學生確診　台大：將接觸者名單納門禁管制

藥局爆人龍！網開酸「不會預購？」　家長排2小時：兒童的只能現排

首例新冠肺炎停業3天業績雪球崩　2個月才復7成！金芭黎再封心情曝　

理財周刊／台股反彈ing　個股表現

妹子IG發限動「我偏要在高鐵上吃東西」　她怒截圖：就有這種老鼠屎

受惠防疫居家辦公需求　宏碁3月營收月增114.3%

星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券

免疫細胞治療肝癌、肺癌　長春藤生命科學與雙和醫院正式通過特管法

網路離家成未成年性剝削前身　他曝預防方法：家長應具備「數位素養」

狂！日本藥妝「松本清」逆勢展店　台灣10號店插旗微風南京

「人都吃不飽還養狗！」　年後爸蓋3房寵毛孩她苦笑

超ㄎㄧㄤ阿金1秒「變檯燈」！　同伴汪淡定眼神死像P的

下背痛是嚴重疾病警訊？「下背痛10大迷思」醫師來破解

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

領口罩「3個都沒耳帶」　網狂賀：這超好戴

酒店經紀人：她一確診大家都掛了

240家藥局提出「停止販售口罩」　藥師公會曝原因！

指揮中心：全國酒店和舞廳，即起停止營業

台師大又有疑似確診！　校長親上火線說明

獨／小三生去過墾丁連吐2天還上學　同班家長崩潰

世衛秘書長譚德塞飆罵台灣！　陳時中霸氣回嗆

譚德塞狂罵台灣3分鐘　醫：千萬別輕忽種族主義！

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

台師大再一例！　案322「同寢室室友」確診染疫

酒店女公關傳確診　電眼+挺鼻形似周揚青

更多熱門

相關新聞

5個錯誤習慣　讓頭皮變更油

5個錯誤習慣　讓頭皮變更油

很多人都有頭皮很油的困擾，髮絲卻相當乾燥，其實在洗髮的步驟上，有很多細節需要注意，這樣才能夠讓髮絲維持一整天的乾爽蓬鬆，小編就整理了會導致頭髮更油的5個壞習慣，要改快改掉才能讓髮絲整天輕飄飄。

張鈞甯為新電影剪掉多年長髮！

張鈞甯為新電影剪掉多年長髮！

防疫狠招！男童被剃成「地中海禿」

防疫狠招！男童被剃成「地中海禿」

維持漂亮的瀏海造型必知的3件事

維持漂亮的瀏海造型必知的3件事

濕氣不怕！6招讓油頭瞬間乾爽

濕氣不怕！6招讓油頭瞬間乾爽

關鍵字：

頭髮頭皮油膩油性洗頭

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

4款新iPhone規格、售價曝光

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面