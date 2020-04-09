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力行防疫社交距離　黃偉哲以視訊方式出席行政院會

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▲行政院首度以視訊連線方式召開院會，台南市長黃偉哲響應中央新措施，在市府辦公室以視訊出席會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院首度以視訊連線方式召開院會，台南市長黃偉哲響應中央新措施，在市府辦公室以視訊出席會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎防疫總動員，行政院9日首度以視訊連線方式召開院會，台南市長黃偉哲響應中央新措施，在市府辦公室以視訊出席會議，與行政院蘇貞昌院長、各部會首長及六都市長一同與會，就防疫現況與經濟紓困等各項議題進行交流討論，黃偉哲特別強調，此視訊方式如果效果良好，未來說不定可以成為常態。

台南市長黃偉哲表示，全球疫情持續延燒，舉行視訊會議是基於防疫需要，不僅減少外縣市人員長途出差台北期間，在密閉乘車空間被傳染的風險，亦可免於往返的舟車勞頓，以便將精力投入在防疫工作，同時實地測試跨部門視訊會議的運作機制，若效果良好，未來說不定會成為行政院會的開會常態。

▲行政院首度以視訊連線方式召開院會，台南市長黃偉哲響應中央新措施，在市府辦公室以視訊出席會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，公部門要與時俱進適應新科技發展，視訊會議若能達到充份溝通的效果，又可減少舟車勞頓，其實是很好的；黃偉哲也打趣地說，隔著一層螢幕和蘇院長及各部會首長遠距開會，確實少了臨場感，如果蘇院長在會議上罵人的話，聽起來也比較不那麼可怕。

台南市政府表示，新冠肺炎疫情尚未趨緩，保持適當社交距離是防堵疫情的重要關鍵之一，黃偉哲市長要求公部門以身作則，自4月10日開始，進出永華及民治市政中心皆須配戴口罩，否則不可進入；台南市並配合中央政策，搭乘無法落實社交距離之大眾運輸工具（含計程車），乘客一定要配戴口罩，不配合者除可拒載外，最高罰款可達15000元，籲請民眾配合。

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