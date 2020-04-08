電商祭補貼推輔導方案　幫實體店家紓困轉型度過疫情寒冬

▲東森購物日前響應經濟部「零售業上架電商服務推動計畫」，將協助全台零售業者輔導上架。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

在這波疫情中，零售業經濟受到衝擊，面臨人潮減少、業績下滑的慘況，對照不少電商通路訂單量出現爆炸性增長，簡直是兩樣情。日前經濟部規劃「零售業上架電商服務推動計畫」，目前已有多家電商業積極響應政府紓困方案，協助更多實體店家做數位轉型，度過疫情寒冬。

東森購物表示，將協助全台零售業者輔導上架，包括進行教育訓練、協助上架教學等，並結合東森幣生態圈帶動買氣、拓展虛擬通路商機，未來也將針對業者提供更多曝光與線上促銷推廣，締造雙贏。

蝦皮購物推出「免年費、免開辦費、前半年免手續費」的零售業者轉型特別方案，凡申請成功者，再提供總價值超過25萬元的輔導服務及行銷廣告曝光，方案內容細至賣場建置設定、商品拍照上架、內容文案調整、銷售數據分析，大至首頁曝光、免運活動、各種行銷推廣機會、甚至東南亞跨境銷售服務皆免費贈送，目標為業者帶來最高5倍的營業額成長。

樂天市場也有「數位轉型速成專案」協助實體店家上架電商，除了提供網頁建置及圖片優化、電商操作技能培訓、專業電子商務顧問諮詢、樂天Pickup服務以及行銷活動支援等服務，協助大幅降低業者進入線上經營門檻，此外，凡通過申請補助之零售業者，樂天再加碼10萬元行銷補貼。

松果購物祭出中小店家補助專案計劃，主要以「上架補助」及「行銷服務」兩大面向全面性補助店家；「上架補助」提供所有中小企業開店及現有5,400間中小企業店家，於4月份期間首次上架達100品商品，並在5/31前仍保留100品商品數，即可獲得每件商品補助金新台幣10元，單一店家最高上限可達百萬元補助金。而符合補助條件的中小店家，平台將透過AI精準的行銷策略與數據運用提供各種行銷活動，以提高品牌能見度。