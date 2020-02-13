王令麟助攻農委會　東森購物首賣鳳梨釋迦狂銷3萬台斤

▲疫情衝擊農產！東購愛心義賣「鳳梨釋迦」 王令麟：不計成本挺小農。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲東森購物董事長王令麟（右）率先響應農委會政策，於旗下電視購物與購物網等通路促銷台東鳳梨釋迦，農委會主委陳吉仲（中）為此特別親上LIVE直播現場大力推廣。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台東鳳梨釋迦正值盛產期，無奈受到新冠病毒疫情影響，波及外銷出口量，農委會研擬因應對策，提出與各大電商合作拉動國內消費量後，東森購物董事長王令麟率先響應力挺小農，迅速動員旗下電視購物與購物網等通路，今（2/13）起大力促銷台東鳳梨釋迦，農委會主委陳吉仲也親上LIVE直播現場推廣，與東森購物共同為果農加油打氣，開賣後即狂飆出3,000箱驚人訂購量。

根據農委會資料，釋迦銷往中國大陸占比高達97%，但在新冠疫情爆發後，導致出口數量大幅下滑，集貨商也透露，今年年後因為疫情停收，連帶影響外銷行情；農委會則指出，中國因多個城市封閉，運輸受阻，預期上半年外銷的主要農產品，包括鳳梨、釋迦、石斑魚及午仔魚，受到影響可能最大，因此將加強促銷，幫農民紓困。

▲陳吉仲把電視購物處女秀獻給東森，除了佩服購物專家推銷鳳梨釋迦主持功力，更感謝東森在疫情期間協助極力促銷在地農產品。

東森長期支持台灣在地農業，王令麟一聽到消息立刻發起號召，與農委會、台東農會、釋迦果農站在第一線，透過東森旗下電視購物、購物網等通路，首波全力銷售有「台東綠寶石」之稱、外銷等級的鳳梨釋迦，強調每一顆果肉紮實、皮薄肉多且香甜，10台斤裝組合，內含約9～11顆，僅賣新台幣750元，不僅比一般市價便宜許多，再加上新鮮現採、產地直送到府以及加碼回饋100%東森幣，讓許多會員發起團購力量，一開賣立刻狂銷3,000箱訂單，重達30,000台斤，等同18,000公斤、1.8公噸。

王令麟表示，東森長期以來致力於公益，此次疫情衝擊台灣農業，對於許多辛苦認真的農民來說，原來外銷中國大陸訂單都取消，等於辛苦付諸流水，而這麼優質的農產品滯銷實在可惜，因此東森率先響應農委會政策，不計成本幫助農民銷售，號召最有愛心的東森千萬會員一起力挺在地農產品。

▲陳吉仲呼籲，防疫期間，民眾可多吃健康、營養、高品質的台灣農產品來增強免疫力，而在減少外出的情形下，建議可以改從線上訂購有機、產銷履歷及CAS標章等具溯源國產農漁畜產品。

陳吉仲提到，鳳梨釋迦本來賣到中國大陸有1.2萬多公噸，在農會協助下，農委會有信心維持同樣外銷數量，不影響價格、農民收入，未來政府在外銷方面將會積極開拓市場，內需則持續與電商平台合作進行產銷調節，此次感謝東森以及其他30多個電商平台一起加入促銷，透過大家的通力合作，目前農產銷售至少與往年一樣，甚至預估可能更好，既可滿足消費者採購需求，也能照顧到所有農漁民。

除了鳳梨釋迦，東森購物也預告2/20（四）開賣在地養殖午仔魚、石斑等新鮮漁產，王令麟說，「只要有需要，東森會全力配合，今天的鳳梨釋迦只是一個開始，希望大家共同幫助農民。」東森購物力挺在地小農不遺餘力、銷售成績輝煌，曾多次與農委會合作舉辦公益義賣，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺賣出共3,000顆至高雄美濃北蕉開賣33分鐘12噸全數完銷等，每一檔都賣出好成績，用實際行動支持，讓消費者品嚐到鮮甜好滋味，也讓農民增加收入。