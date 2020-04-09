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寧花7元省時！他想破頭「為何一堆排買口罩」　網曝心態：有活著的感覺

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▲▼14天可領9片口罩新制上路第一天，藥局再現排隊搶購口罩人潮，長長人龍見不到尾巴。（圖／記者湯興漢攝）

▲藥局再現排隊搶購9片口罩！（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

14天領9片口罩首發上路，殊不知今（9）日一早又湧現人潮排買，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中建議，建議大家多等幾天才去買免得排隊。有網友也不解直呼，明明預購APP超方便，取貨又免等，為何一堆人還是堅持排隊？文章上線後，不少家長也無奈「要買小孩的沒辦法，還是要排隊呀！」。

「您還在排隊買口罩嗎？」新北一名男網友在臉書《細說淡水》表示，口罩預購3.0明明很方便，一指操作健保快易通APP，繳完費再赴去指定超商取貨，完全無需等待排買。

請繼續往下閱讀...

不過今是「14天領9片」購買首日，幾乎每家藥局再現人龍，原PO納悶表示，儘管多7元運費，「不過都有買咖啡優惠，喝個咖啡把運費賺回來」，況且成本效益明明比排隊來得高，也可避免群聚感染風險，實在不解為何一堆人寧願耗時排買？

文章上線後，大批網友熱議，「7元遠比在那邊排隊划算」、「過幾天就會比較少人了，不用搶在第一天買」、「為了賺回7元運費而被騙去買咖啡喝，才真的虧更多」、「上週經過內湖一家藥局，藥師在門口叫賣口罩，問我要不要買口罩我搖了搖頭說謝謝不用，我還以為口罩現在都不用排了」、「現在我比較擔心的是 藥師們還好嗎」。

有網友心酸曝，部分家長排隊也是千百個不願意，「無法替小孩買，還有手機門號如果不是登記自己的名字也不行，真不曉得為何要搞得這麼麻煩」、「為什麼一直要去質疑排隊的人，這是他們的權利，不也是政府的政策，不是每個人都很有錢，有些人他們想省手續費那也是他的選擇，有些人沒有上班他們有時間去排個口罩給家人，這是愛的表現，有些老人他們可以做一點事感覺他們存在的價值」、「很多老人家不會使用網路，家裡也沒網路啊」、「要買小孩的沒辦法，還是要排隊呀，希望趕快可以也能上網預訂小孩的」。

▲▼寧花7元省時！他想破頭「為何一堆排買口罩」　網曝心態：有活著的感覺（圖／翻攝臉書細說淡水）

▲網曝長輩心態：有活著的感覺！（圖／翻攝臉書細說淡水）

人潮之中不少都是整天「英英美代子」的長輩，有網友也苦笑解釋，「多老人每天都去排，買完自己的再幫孫子買，買完再幫媳婦買，買了一輪再排自己的，一直買一直爽，一直爽一直買，就打發時間囉！」、「他們喜歡排阿，這已經列入他們出門的理由之一了，家人要幫忙他們訂網路都不要，他們可以邊排邊聊天，說反正我很閒欸」、「排隊也是一種社交活動，活著的感覺」。

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