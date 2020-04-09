一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了　網頁全白：後會有期

▲劇迷gimy網站關閉，「如無再見，請您保重，謝謝各位劇迷們。」（圖／翻攝gimy網站）

記者陳俊宏／綜合報導

亞洲最大非法影音資源網站「楓林網（8maple.ru）」被破獲下架，其他盜版網站人人自危，除了「gimy.tv」8日晚間突然關站之外。有網友9日睡一覺起來發現，包括「pttplay」、「小鴨影音」和「momovod」也都緊急關閉了，網站全成「一片白」。

據警方分析，台灣盜版網站樓流量依序為楓林網、伊莉論壇、劇迷gimy.tv及58b.tv。但gimy.tv突然關閉，留下「有相遇必有分離的一天，謝謝各位劇迷們，我們後會有期」，後來又變成「如無再見，請您保重，謝謝各位劇迷們。」

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有網友9日睡一覺起來發現，「pttplay」也關閉，網頁僅寫「幸會有你，後會有期」，隨後網頁漸漸轉白；「小鴨影音」網站則顯示一個哭臉，「抱歉！該網站已經被管理員停止運行，請聯繫管理員了解詳情」；「momovod」網頁則寫「若無再見，請你保重」，隨後也變全白。

▼「pttplay」關閉，「幸會有你，後會有期。」（圖／翻攝pttplay網站）

▼「小鴨影音」關閉，「抱歉！該網站已經被管理員停止運行，請聯繫管理員了解詳情。」（圖／翻攝小鴨影音網站）

▼「momovod」關閉，「若無再見，請你保重。」（圖／翻攝momovod網站）

刑事局電信偵查大隊8日宣布破獲亞洲最大非法影音資源網站楓林網，該網站利用註冊境外主機架設免費台劇、日劇、韓劇、泰劇、大陸戲劇及歐美電影等影視頻道，公開供民眾觀賞，並利用網路廣告點擊率賺取不法利益，涉嫌違反著作權法重製及公開傳輸公開撥放等犯罪事實。

刑事局統計，楓林網網站流量高達每個月3000多萬人次，居全國所有盜版網站第1名。警方3月31日收網，在桃園市八德區逮捕陳姓（33歲、有侵權前科）、莊姓（32歲）兩名網站主持人，並凍結犯罪所得6000多萬元。

警方調查，陳姓、莊姓二嫌為北部某國立大學資訊工程、數學系高材生，大學畢業後保送台大資訊類研究所取得碩士學歷。陳、莊兩人是大學研究所同校同學，他們透過承租美國、加拿大、烏克蘭、法國、羅馬尼亞等地的雲端主機，拷貝從大陸取得的盜版侵權影片後，架設楓林網供民眾瀏覽，並自行成立廣告公司承攬廣告收費。電偵大隊粗估兩人從105年架設網站迄今，每個月平均獲利超過200萬元。

▼楓林網遭查禁。（圖／翻攝楓林網網站）