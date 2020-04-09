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新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫　結膜炎也可能是中鏢了

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒持續肆虐全球。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著疫情大流行，科學家每天都更了解新型冠狀病毒，而CNN整理出新冠肺炎10大症狀，任何一個症狀都可能在染疫後的第2天到14天內開始出現，而當中又以「突發性知覺混亂」為重大警訊，「呼吸短促」通常屬於後期症狀之一，出現這種症狀通常代表病情已經相當嚴重，應該立刻就醫。

10大症狀分別為呼吸短促、發燒、乾咳、畏寒及全身疼痛、消化道系統出現問題、結膜炎、失去嗅覺和味覺、異常疲勞、頭痛喉嚨痛及鼻塞、「突發性知覺混亂」。

事實上，呼吸短促並非新冠肺炎（COVID-19）患者的初期症狀，當它顯現時，情況已經是最嚴重等級。此種症狀不需要經由咳嗽引發，而是自發性的胸腔緊縮，所以一旦感覺無法靠深呼吸增加肺部空氣時，必須緊急就醫，不應該再拖延。

發燒則是主要識別的病徵，根據美國疾病控制及預防中心（CDC）的防疫指引，一般而言不論大人孩童，體溫超過37.7度才會被認定為發燒，但值得注意的是，並非所有人的正常體溫都在37度左右，所以應該以個人核心體溫作為判斷標準。

▲▼紐約州長胞弟、CNN主播克里斯（Chris Cuomo） 3月底確診新冠肺炎。（圖／翻攝自「Chris Cuomo」臉書）

克里斯（Chris Cuomo） 3月31日確診新冠肺炎。（圖／翻攝自「Chris Cuomo」臉書）

舉例而言，紐約州長胞弟、CNN主播克里斯（Chris Cuomo） 3月底確診新冠肺炎，但他的核心體溫約是36.4度，比平均值37度還要低，「所以就算我量到只有37.2度，對大部分人來說都沒問題，但對我來說，已經是發燒了。」

乾咳是主要症狀，並非所有類型的咳嗽都是，像噎到或清痰就不在此列，而是當你感覺到從胸腔深處咳嗽的時候，就有一定機率感染了新冠肺炎。

畏寒及身體疼痛方面，克里斯形容「到了晚上野獸就會出沒」，「那感覺就像有人把我當皮納塔（pinata）*一樣在打，我冷到一直打寒顫，牙齒都要掉了。」克里斯從確診後就一直待在家中地下室，與家人和全世界隔離，他說病情嚴重到甚至整個人陷入幻覺，看到父親、大學同學還有很多許久都沒見上一面的人，「感覺超詭異」。

突發性的知覺混亂、突然意識不清和無法從睡夢中醒過來的情況，代表患者需要緊急接受治療。若周遭親友或自己有出現這類症狀，或是嘴唇呈淡紫色、胸痛、呼吸困難，都應該要立刻就醫。

消化系統出現問題隨著更多研究資料出爐，科學界開始將其視為病徵之一，他們根據中國的研究報告發現，最初期大約200名染疫病患中，有一半以上的確出現腹瀉和其他胃腸道症狀。

根據中國、南韓等國家研究，大約1％到3％的病患會出現紅眼症（結膜炎）症狀，透過揉眼睛等方式接觸感染；然而新冠病毒只是成千上萬種能引發結膜炎的病毒，因此出現此症狀時，應該觀察是否還有其他相符症狀。

失去嗅覺和味覺的情況，是新冠肺炎初期症狀之一，有一度比例的病患出現過該症狀，醫學界目前還不清楚什麼原因觸發這種情況，這屬於非典型、罕見的初期症狀。

對於部分患者而言，初期症狀可能會出現極度疲勞，克里斯同樣也有這一困擾，他描述自己突然變得很疲憊，可以盯著窗外發呆而沒有動力做出任何移動，然後一個半小時就過去了，「我以為我小睡了10分鐘，結果是3個半小時。」疲勞情況可能會成為後遺症，即使痊癒也會持續很長一段時間。

中國針對6000名病人的研究當中，將近14％的人出現頭痛和喉嚨痛，5％的人有鼻道阻塞的問題。這類感冒常出現的症狀，並非新冠肺炎患者普遍會出現的症狀，比較有可能的情況是，你只是單純感冒或染上流感。即便新冠肺炎全球大流行，其他傳染疾病仍沒有因此消失。

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