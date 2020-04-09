恐成防疫破口　歸仁警取締職業賭場不手軟全部口罩伺候

▲台南市歸仁分局警方，4月8日深夜在歸仁區和順路2段鐵皮屋破獲職業大賭場，查獲蔡姓主及賭客共40人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值全民防疫期間，台南市政府更嚴請市民應於室外保持1公尺、室內1.5公尺社交距離，目的就是要避免相互傳染病毒，台南市歸仁區疑有流動職業賭場流竄，警憂賭客群聚成為防疫破口，警方立即成立經專案小組派員跟監，4月8日深夜10時許，在歸仁區和順路2段鐵皮屋破獲職業大賭場，查獲蔡姓主及賭客共40人。

警方指出，該職業賭場為規避警方取締，時常更換聚賭之場所，四處流竄，惟專案小組鍥而不捨布線追緝，於4月8日發現該職業賭場流竄至歸仁區和順路二段鐵皮屋內，專案小組見時機成熟，乃調集分局30名警力並申請保安大隊霹靂小組支援，以優勢警力前後包抄，在該鐵皮屋內一舉破獲由蔡姓主嫌所主持天九牌職業賭場。

警方進入屋內後發現現場有10多名賭客未戴口罩與其他賭客聚在一起賭博，歸仁警方見狀立即提供口罩給現場賭客，以防止警方查緝人員與其他賭客遭到傳染，現場除查扣賭具天九牌、手機及監視器外，並查扣抽頭金及賭資共計新台幣8千4百餘元，另現場工作人員4人及賭客共有36人。

該批賭客因人數眾多，歸仁警方除聘請遊覽車將賭客載回偵辦外，在現場更以M-POLICE電腦過濾是否有居家檢疫對象違規外出，並逐個測量體溫確認賭客身體未發燒，至分局時警方再向賭客宣導防疫規定，於進入建築物內請一律戴口罩，並提供酒精消毒水消毒，徹底貫徹市政府及市長防疫規定，也成功防堵因賭場群聚所可能造成防疫之破口。

警方調查後將現場負負人蔡嫌依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，另郭姓賭客等36名均依違反社會秩序維護法規定裁處罰鍰。

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