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日本妹在台「排1.5小時」買嘸口罩淚崩　超暖「逆轉結局」登上日媒！

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▲▼14天可領9片口罩新制上路第一天，藥局再現排隊搶購口罩人潮，長長人龍見不到尾巴。（圖／記者湯興漢攝）

▲14天可領9片口罩新制上路第一天，藥局再現排隊搶購口罩人潮，長長人龍見不到尾巴。（圖／記者湯興漢攝）

國際中心／綜合報導

疫情在全球蔓延，卻也傳出許多溫暖助人故事，一名先前在台灣留學的日本女孩，日前投書日本發行量最大的報紙《讀賣新聞》，寫下她3月在台灣買不到口罩，當下卻有一堆善心人士幫忙的感恩故事，投書文章刊登在《讀賣新聞》上，讓人看了相當感動。

根據《中央社》，上個月到台灣學中文的25歲山田智理，如今返回日本，預計5月就業工作，她9日以「台灣溫馨的口罩」為題投書《讀賣新聞》。山田表示，台灣因為疫情出現口罩缺貨，政府為了避免「口罩之亂」，實施以健保卡來買口罩的措施。

山田智理說自己因為想買口罩，但聽信錯誤的資訊，沒有帶到必要的證件就去藥局排了1個半小時的隊，最後發現這樣不能到口罩，當下她突然忍不住啜泣了起來，結果很多人圍上來關心，問了之後，紛紛把自己手上的口罩遞給她，還有人跑回家拿來給她，最後讓她拿到20個口罩。

她心中相當激動又感動，返日本之前，為了回報這份感謝之心，還回捐20片可愛的「口罩套」給那家藥局，並附上一封感謝信，讓藥局貼在店裡。山田智理說，這段特別的經歷，讓她領悟到雖然社會因疫情人心緊繃，但擁有一顆溫馨的心更是重要，非常謝謝台灣人。

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

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