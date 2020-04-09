獨／連假後2症狀就診兒科狂衝3成　醫提升防疫如「鋼鐵人」曝：看到人就怕

記者吳奕靖／高雄報導

清明連假結束之後，高雄市新正薪醫院小兒科醫師王韋力就透露，這4天當中因為發燒、腹瀉症狀的小患者來求診的數量變多了3成，讓他自己也很擔心疫情越來越嚴峻，所以更把自己包緊緊，從護目鏡變成了面罩，同時也要穿防護衣，王韋力還預告自己快成為「鋼鐵人」，但這樣防護也讓平常懼怕看醫生而號啕大哭的小朋友，更是哭到不行，王韋力嘆：「這也沒辦法。」

▲高雄新正薪醫院兒科醫師王韋力(紅圈)透露這4天因為發燒、腹瀉的小病人增加3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

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王韋力說連假結束之後來看診的小病人們，的確有變多的情況，大部分都是感冒，而且有「發燒跟腹瀉症狀的人多了很多，因為連假之後，很多幼稚園的家長都有反應同學裡面，不舒服的案例多了相當多」，而且王韋力也發現在連假前後來就診的小朋友病況差異，連假之前是比較沒有發燒情況，只有純粹過敏等小小的不舒服，這讓王韋力覺得：「感覺病毒量有增加，不管是什麼病毒，但最近感覺大家要更提防一下」。

▲高雄新正薪醫院兒科醫師王韋力透露這4天因為發燒、腹瀉的小病人增加3成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲王韋力表示因為就診距離關係，不少醫生提升防護，自己笑稱變身鋼鐵人 。（圖／記者吳奕靖攝）

而記者詢問求診數量大概多了多少，王韋力醫師想了一下，他表示：「就這幾天看診來說，感冒比例有多2到3成」，也因為就診比例增多，而且自己身為醫師，所以無法保持「社交距離」，就診距離無法縮短的情況下，自己只能提升防護：「從清明連假之後，本土病例也開始出來，還沒有大規模社區感染，但是我們也很擔心，而很多專家也提出假期結束後2週是最嚴峻的時期，所以身邊不少醫師朋友，大家都把等級再提高，像是除了N95以外，還會戴護目鏡，還有隔離衣，像是我們在第一線的，跟小朋友近距離的話，還會防水隔離衣比較安全」。

所以王韋力醫師自己還跟家長預告，下一次如果再來回診的時候，就有可能會看到「鋼鐵人」，王韋力嘆了口氣說：「現在都戴起來，小朋友都快認不出來誰是誰了，只能聽聲音辨識，戴了頭盔之後裝備越來越齊全，很快就變鋼鐵人的感覺」，而記者問這樣小朋友看到不會哭嗎？王韋力笑著說：「現在看到人就嚇到了，看起來就很奇怪的裝扮」。

▲高雄新正薪醫院門口進行必要的防疫管制 。（圖／記者吳奕靖攝）