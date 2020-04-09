路邊2電鍋擺攤！超狂創業「2元代蒸口罩」：烤焦包賠　網一算成本傻了

▲民眾創業「2元代蒸口罩」！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

不少苦主討拍，使用電鍋乾蒸延長口罩壽命，無奈最後都變成一坨殘骸！如今有民眾擺起「代蒸服務」，一次2元且烤焦包賠，更開放加盟培訓。照片曝光後，讓網友狂喊母湯，就怕「沒蒸熟交叉感染」。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》分享新興產業，他笑稱，最近在路上看到有民眾擺攤，設備超陽春，一張桌子、電鍋兩個、鐵夾2支。原來太多人怕口罩不夠用，嘗試蒸口罩又頻頻失敗，因此有人腦筋動得快，乾脆自創代蒸服務！

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原PO也笑虧，「烤5送1，集滿500送電鍋，烤焦包賠，開放加盟專人培訓，現在有補助！」照片曝光後，掀起一大票網友跪了，「共毒時間」、「這樣不衛生吧」、「可以蒸便當嗎？」、「可以申請創業貸款嗎？」、「這個也不好賺，口罩要蒸三分鐘，五分鐘降溫，八分鐘賺兩塊，一小時一鍋才賺15塊，還沒算電費」、「一片才五塊，花兩塊去蒸，頭殼壞掉喔」、「沒蒸熟交叉感染」。

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▲網精算，根本不符合成本效益！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

不少網友還調侃「小心...不要用氣炸鍋餒」、「這樣就不用在立法院用氣炸鍋囉」。原來是因為國民黨立委葉毓蘭嘗試用氣炸鍋DIY殺菌，沒想到3分鐘不到口罩就「羽化登仙」了，差點在立法院青島二館引發火警。

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