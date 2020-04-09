秦偉性侵案部分定讞　最高法院認定性侵2女總計定讞8年

▲秦偉性侵案定讞，將發監執行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人秦偉被控連續性侵案，一二審法院均認定他性侵3女，定應執行8年。案經上訴第三審，最高法院9日做出部分定讞、部分發回的判決，最高法院將他性侵2女的部分定讞，這2罪分別判刑4年、合計判刑8年；另外他性侵女造型師部分，則是撤銷發回更審。秦偉將入獄服刑，最高法院也啟動防逃機制。

秦偉多年前遇到飯店火警，雖然遭到燒傷，演藝生涯一度中斷，但回歸演藝圈後，投身公益、塑造良好形象，又創造事業高峰。但但2016年7月，一名女造型師透過臉書指控秦偉性侵，並說有多名被害女性，也向她哭訴遭到秦偉染指，年紀最輕僅有14歲，女造型師決定提出告訴。

全案由檢警單位查辦，檢方查出，秦偉利用各種方式，包含主持活動認識的女子，或是利用對方想要在演藝圈發展，謊稱讓對方在MV中擔任女主角，甚至幫忙出專輯等方式，性侵女子，連自己粉絲團的成員都不放過。經過清查後，檢方認定共8女受害，並以7次「強制性交」、3次「強制性交未遂」等，共10項罪名對秦偉起訴，具體求處共計41年有期徒刑。

一審由台北地院審理，北院認定秦偉對女造型師、女編劇以及一名女粉絲，共3名被害人性侵，分別判刑4年，合併執行有期徒刑8年。其中勇敢揭露全案的女造型師，秦偉主張2人是情侶關係，交往1年，發生關係都在兩情相悅的情況下。但北院詢問秦偉交往中約會、共餐的地點，秦偉卻無法回答，謊言就此拆穿；另外一名被害的女編劇被性侵後，秦偉還傳「愛你」等簡訊，因此一審認定秦偉對3人性侵。

案經上訴二審，高等法院仍認定秦偉性侵3名女子，因此駁回上訴，仍將他判刑8年。全案再上訴第三審，最高法院審理後，將秦偉性侵其中2女的部分駁回，此2罪二審時分別宣告判刑4年、合計判刑8年，此部分仍須由檢方向高等法院聲請定應執行刑；另外性侵女造型師部分則撤銷，發回高等法院更一審。

