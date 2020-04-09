快訊／秦偉慘了！「認定性侵2女」最高法院判刑8年定讞　檢啟動防逃機制

▲秦偉。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社

（中央社記者蕭博文台北9日電）藝人秦偉涉嫌性侵造型師、編劇及粉絲，二審時被判合併執行8年有期徒刑。案經上訴，最高法院今天將造型師部分發回更審，其餘2女部分判決確定，秦偉判刑合計8年定讞。

秦偉性侵編劇及粉絲各被判刑4年，合計8年定讞，但實際的執行刑度，將由檢察官另向法院聲請定應執行刑。此外，最高法院已通知檢方，針對秦偉啟動防逃機制。

全案緣於秦偉挨告涉犯性侵，台北地檢署認定他涉犯強制性交罪7次、強制性交未遂罪3次，受害者8人，將他起訴，求處41年徒刑。

一審台北地方法院認定他涉嫌性侵造型師、編劇及粉絲等3名受害人，其他受害人部分不構成犯罪，依3項強制性交罪，各判刑4年，應執行有期徒刑8年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認定，秦偉在民國98年5月因工作而認識女造型師，99年間商請女方到住處做造型，將女方推倒床上，不顧女方說「不要」反抗，回稱「不要就是要」而強制性交得逞。

二審也認定，秦偉以相同手法，在99年夏天邀約女編劇到住處談偶像劇劇本時，對女方性侵得逞；秦偉於101年間，邀約臉書的女粉絲吃飯，再以返家更衣為由，在住處對女方性侵得逞。

二審斥責秦偉利用演藝人員角色，犯下3起強制性交犯行，行為不可取，駁回上訴，仍依3項強制性交罪，各判刑4年，應執行有期徒刑8年。

案經上訴，最高法院認為，女造型師部分僅有被害人單一指述，欠缺其他補強證據，今天發回高院更審；編劇及粉絲部分，秦偉上訴無理由，予以駁回上訴確定；至於秦偉被控性侵其他5名被害人獲判無罪部分，由於一二審都無罪，最高法院認為檢察官上訴不符刑事妥速審判法規定，一併駁回。