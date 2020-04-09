性侵養女4年「生理期也不放過」…身分起底：知名上市公司高管！

▲山東一少女被養父長期性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省一位少女小芳（化名）因母親「迷信」，被逼迫需要找一位養父才能消災。沒想到，噩夢從此開始，她從14歲起被養父性侵持續4年，期間還被拍裸照恐嚇，甚至還被迫觀看戀童癖的影片。據悉，可怕狼父是當地一家上市公司的副總裁。

據《澎湃新聞》報導，小芳來自一個單親家庭，生母虹麗（化名）稱，孩子從小磕磕碰碰一直不順，「聽人說要認個養父養母能衝衝這個災氣，也是因為迷信。」虹麗說，起初她在網上看到網友轉發的關於收養女兒的帖子，通過社交軟體跟一名中間人取得聯繫。她回憶，2015年9月，通過中間人和鮑男約定見面，談妥後將女兒「送養」給對方，隨後孩子就被帶走。

「剛開始的時候叫不出來，後來因為他收養了我，我叫他爸爸了。」小芳說，鮑男收養她之後給她一直灌輸「他這輩子只有我這一個女兒」、「我是他這個世界上唯一的親人」的想法。

小芳稱，3個月之後，鮑男就在老家天津對自己性侵，「因為是第一次傷害，我這輩子都不會忘了，」當時她剛滿14歲。她回憶，鮑男首次性侵後，將她帶到了北京的住處，不讓她出門，並給她播放成人影片，指責她「別人都要做這種事情，就她不知道」等。

▲生母卻表示，一直不知情。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

「看著像3歲、5歲的那種孩子，」在煙台的公寓裡，小芳還被觀看戀童癖影片，「這種片子看著很噁心。」她說，鮑男會逼迫觀看並讓她跟著學，如果她不學就大罵，甚至還拍裸照和影片威脅，「他說，如果把這種事情講出去，我告訴誰他就去傷害誰，而且他說都不用他親自動手，他找人來這樣做，他說這一切都是我的錯，他會用各種方式來折磨我。」

變態的事還不止這些，小芳進一步描述，鮑男要求對外只能說他對她好，「不能講他對我不好，他在家裡的時候跟外面一點都不一樣，在家裡他說他是寶寶，學寶寶的聲音叫我媽媽，他說我可以是他女兒，也可以是他媽媽，又可以是他奶奶，什麼都可以。」

小芳回憶，這種情況一直持續到2019年4月，在她生理期發高燒時，還是被對方性侵和暴力毆打，最終忍不下去了選擇報案。不過，報案之路也並不順利。煙台市公安局芝罘區分局2019年4月26日作出的一份撤銷案件通知書稱，小芳被性侵一案，因沒有犯罪事實，決定撤銷此案。

此後，心如死灰的小芳曾多次嘗試輕生未遂，2019年10月，她再次報警，終於獲警方立案偵辦。生母虹麗稱，鮑男曾自稱已成家，且家境優越。而對於小芳的遭遇，她此前雖與女兒聯繫，但並不知情，「女兒根本沒講。」

據悉，鮑男是山東杰瑞集團高管，該集團旗下有A股上市公司煙台杰瑞石油服務集團股份有限公司，他同時還在另一家上市公司擔任獨立非執行董事。4月8日，山東杰瑞集團客服證實，鮑男目前還在公司，是公司集團副總裁，負責法務業務。

2020年1月17日，煙台市公安局芝罘分局該案相關人士向表示，該案件正在辦理當中。小芳稱，警方已從她體內提取了相關證據。4月7日，上述警方人士再度確認，該案正在辦理，「請相信警方會依法公正處理」。

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