無照整脊師騙過夫妻猥褻少女…再恐嚇「會得癌症」性侵妙齡女辯：她們都同意

▲蘇姓按摩師以整脊為由，騙過一對夫妻猥褻少女得逞，又恐嚇「會得癌症」，藉推拿淋巴、骨盆等名義，性侵另名妙齡女子（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

1名蘇姓無照按摩師於2018年間，分別以整脊、喬骨盆名義，以手指插入少女毛毛（化名）的肛門，另對妙齡女子花花（化名）指侵陰道、又強制性交得逞，高院依蘇男對花花犯強制性交等罪，判他5年徒刑，最高院駁回蘇男上訴；毛毛父母對錯信蘇男非常悔恨，向他求償500萬，不料蘇男竟在調解中稱行為都有得到毛毛同意，顯然沒甚麼悔意。

北院4月9日民事開庭，毛毛父母律師表示，蘇男先前僅提58萬和解，與被害家屬要求的500萬差距過大，且蘇男在調解中毫無悔意，更讓毛毛父母氣得堅持告到底；蘇男則稱目前在工地上班，月收3萬多元，會盡力和解。

據了解，毛毛父母於2017年間，經朋友介紹認識兼職整脊的蘇男，想說蘇男功夫還可以，便請他順便看看念國小的毛毛，蘇男假藉替毛毛整脊，趁著父母不注意時多次對她舔胸、摸下體，甚至以「整尾椎」名義插入毛毛肛門得逞，直到毛毛對蘇男約出門診療極度抗拒，父母追問下，才驚覺蘇男犯行氣得提告。

雙方在法院對質時，又發現蘇男未坦承部分犯行，毛毛父母追一件、告一件，又以蘇男無照行使醫療行為，追告《醫師法》、《妨害性自主》等罪，案件目前高院審理中；民事部分，父母以毛毛300萬、夫妻各100萬，共求償500萬，但蘇男最高僅提58萬和解金，且犯後毫無悔意，和解因此破局。

花花的遭遇比毛毛更慘，朋友本來看花花走路姿勢有點怪，好意介紹蘇男替她看看，不料蘇男竟稱花花淋巴淤積、恐導致癌症，又以她骨盆歪斜、會導致性生活、生育受影響等理由，佯稱替她推拿淋巴、骨盆，以手指插入花花陰道數分鐘得逞，之後更以「療程還沒完」約她到摩鐵繼續。

花花受害後相當驚恐，卻又擔心沒接受治療，身體會像蘇男說的那樣，便又跟著他到摩鐵，而蘇男一到摩鐵立刻現出原形，強押在花花身上性侵得逞。

花花朋友證稱，花花在她家接受蘇男「推拿」治療後，就有點不對勁，之後她打給花花問「還好嗎？」，花花竟開始暴哭，她嚇得問花花「是不是被亂來了？」，花花也只能嗯嗯啊啊的回答，她才趕緊帶花花去驗傷。

高院依照護之人利用機會性交罪、強制性交等罪，判蘇男應執行5年徒刑，蘇男上訴最高院駁回；民事部分，士院判蘇男應賠花花90萬元。

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