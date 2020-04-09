遭爆控制性侵養女長達4年　陸中興通訊獨董鮑毓明：完全是捏造的

▲遭指控性侵養女的中興通訊獨董鮑毓明。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸某上市公司高管昨（8日）遭媒體爆出自2016年起，性侵14歲養女小可（化名，下同）多次，已遭警方立案偵辦。綜合陸媒報導，該上市公司高管經查為中興通訊獨立董事、傑瑞集團副總裁鮑毓明。不過，鮑毓明今（9日）受訪時表示，事實會證明清白，「對方的說法，完全是捏造的，我也有這方面的充分證據。」

《新京報》報導，小可此前在影片中自述「被煙台上市公司高管性侵四年」，引起社會關注。小可受訪時提到，從2016年起她和養父一起生活，4年內遭到多次性侵，「第一次被性侵時剛滿14歲」。據悉，煙台承辦警方已從她體內取得相關證據。

▲轄區煙台芝罘區公安分局已立案調查。（圖／翻攝新京報）

對於外界揣測，小可否認自願發生關係的說法，她表示，現在大家看到的訊息並不完整，「我是一個小孩，沒有這回事，絕對是不情願的。」小可還提到，對方曾強迫她拍攝性愛影片，並存放在電腦中，她也提醒過警方採集相關證據。

小可提到，「沒有人會喜歡那種事情（性關係），無論從什麼角度，我也沒有理由讓他傷害我。」對此，鮑毓明回應，事實會證明清白，後續將追究相關人員的責任，「主要是為了保護對方的隱私，對方的說法，完全是捏造的，我也有這方面的充分證據。」

▲受害者小可（化名）向媒體投訴遭養父性侵長達4年。（圖／翻攝好看視頻）

這起「各說各話」的性侵疑雲，大陸《證券時報》揭露，當事人鮑毓明自2018年起任中興通訊獨立董事，為傑瑞股份及附屬公司（合稱「傑瑞集團」）副總裁，負責傑瑞集團法務工作。公開資訊顯示，鮑毓明1972年生，於1994年畢業於天津大學獲工學學士學位，1999年獲天津大學管理科學與工程專業碩士學位；2001年於美國橋港大學獲得計算機碩士學位；具有中國律師資格與美國聯邦最高法院出庭律師資格。