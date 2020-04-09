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最高法院法官蕭仰歸關說兒子肇逃案獲無罪　檢提再審獲准

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▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲最高法院前法官蕭仰歸為兒子關說，引發喧然大波。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院前法官蕭仰歸，因兒子犯下肇事逃逸罪，蕭仰歸10年前逕向當時高等法院承審合議庭審判長高明哲關說，讓兒子改判無罪確定。蕭、高二人事後均遭公務員懲戒委員會懲戒，而高檢署認對蕭子肇事逃逸無罪部分聲請再審，高院裁准，蕭子不服提出抗告，最高法院駁回蕭的抗告，准予再審。蕭子無罪判決恐將逆轉。

蕭仰歸的兒子蕭賢綸，2008年剛從大學法律系畢業後，就犯下肇事逃逸案件。基隆地檢署起訴後，一審基隆地院將蕭賢綸判刑6月、緩刑2年，並應支付3萬元給與公庫。案件上訴二審高等法院審理時，蕭仰歸擔心兒子有前科不能報考律師、司法官，因此向承審案件的高等法院合議庭審判長高明哲關說。

而高明哲在2000年1月5日偕同受命法官高玉舜前往開審理庭，行經法庭密道（專供法官開庭使用）時，高明哲向高玉舜表示，希望本案可以判無罪。當天高明哲與另名陪席法官林洲富、高玉舜在高院法官辦公室評議時，高玉舜先表示意見，認為應維持原審有罪判決。但高明哲表明說蕭仰歸有找他。高玉舜因此表示可將一審判決主文中緩刑宣告所附之捐款部分撤銷。但高明哲竟說：「他（指蕭仰歸）要的不是這個啦！他要的是無罪判決」。因二人相持不下，高玉舜依照自己意思製作駁回上訴之有罪判決；但高明哲則另外製作撤銷原判決，改判無罪之判決書。最後林洲富在改判無罪之判決書上簽名，全案因此以2比1評議為撤銷原判決改判無罪，檢方未上訴，蕭賢綸獲判無罪確定。

關說案件爆發後，司法院認定蕭仰歸、高明哲2人違法失職，將2人停職、移送監察院，並遭監察院彈劾移送公懲會議處，公懲會最後決定將蕭仰歸休職6個月，高明哲則降2級改敘。蕭高2人事後退休，與前國安局長許惠祐合開法律事務所，目前2人均為執業律師。

高檢署在去年底對於蕭賢綸無罪判決提出再審，案經高等法院裁准後，蕭賢綸不符，向最高法院提出抗告。而最高法院審理後，駁回蕭賢綸抗告，准許再審。本案重啟再審後，蕭賢綸無罪恐將逆轉，改判有罪。

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