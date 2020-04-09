疫情造成全球權力洗牌？楊泰順：美國不再是絕對的老大

▲美國總統川普接受核酸檢測，證明自己未染病。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，對全球經濟造成巨大衝擊，未來的局勢發展也令人好奇。中國文化大學政治學系教授楊泰順表示，疫情過後，美國不再是絕對的老大，中美距離將大幅拉近，「可以預期疫情過後，各國將學會保護自己，固守自己的疆域，經濟實力會轉而依靠自己人民，各自比拚實力。」

根據《中評社》報導，楊泰順指出，從疫情管控層面來看，疫情過後才是問題關鍵，尤其對經濟體質的影響可能會比較嚴重，因為美國不再是絕對的老大，中美距離將大幅拉近。疫情和緩後將出現國際經濟實力再分配的效果。

他分析，美國過去30年不斷鼓吹全球化，憑高科技囊括全世界大部分市場，是全球化最大獲利者，現在疫情爆發，各國封國的封國、封城的封城，整個世界交流全部減緩下來，電子商務、網路、視訊會議、雲端等技術，在這壓力下蓬勃發展。

▼疫情影響下，紐約時報廣場人煙稀少。（圖／達志影像／美聯社）



楊泰順提到，因此可以預期疫情過後，各國將學會保護自己，固守自己的疆域，經濟實力會轉而依靠自己人民，各自比拚實力，想再回到過去全球化的熱潮，恐怕沒辦法了，如果美國若還想掌控、領導全球化的市場，已經不太可能。

楊泰順還說，美國總統川普在疫情發生前的政策就是「美國第一」，換句話說就是保守主義，要產業搬回美國，可是這次疫情爆發，美國居然連最低階的口罩生產都無法滿足內部需要，「疫情過後，川普是否會採稅務手段或獎勵方式鼓勵這類工廠遷回美國？」

楊泰順認為，川普若真的這麼做，將削弱全球分工現狀，「試問誰還能在這個狀況下可以自食其力、繼續茁壯、繁榮？只有從1949年以來一直自給自足、內需市場可以足夠提供產業發展、形成獨立經濟體的中國大陸。」

楊泰順指出，過去傲視全球的歐洲共同體，歐洲各國這次也是封鎖疆界，因此疫情過後，歐洲各國明知無法故步自封，又不可能回到過去全球化的局面，但又希望與能夠經濟成長的地區、即中國維持良好的經濟互動，這一來，中國經濟影響力與地位就有可能提高。

▼義大利實施封城，室外幾乎沒有行人。（圖／達志影像／美聯社）



楊泰順分析，美國一旦斷掉自己過去建立的全球供應鏈時，全球分工化便無法像以前一樣通暢，而且美國內部會面臨很多問題。

楊泰順說，首先，美國過去一直把產業推出去，一直靠專利權、著作權、高科技研發來坐享別人勞力的成果，享受奢侈習慣了，現在要再想把最低階、勞力密集的工廠搬回美國，美國的工人會願意再去做這些工作嗎？美國人願意犧牲過去長期的高生活品質，重回比較辛苦的年代和各國競爭嗎？恐怕不容易。

楊泰順還說，其次，有人評估疫情持續下去，美國的失業率可能達到30％以上，如果真的這樣，幾乎回到1930年代經濟大蕭條的情況，可是1930年代的美國工業發達，加上兩次的世界大戰，美國變成世界生產供應者，「可是疫情過後，各國要比拚人民的勤奮、比拚自給自足的能力，美國將不再是世界工廠。」

▼武漢封城超過2個多月，解封後仍實施「封閉管理」。（圖／路透社）



楊泰順強調，第三，美國是資本主義國家，極少數的人控制大多數人的財富，大多數人再怎麼努力，也不見得有何明顯改善，因為利益被既得利益者先分光了，美國又無法用國家力量進行財富分配，「相反的，中國大陸卻是一步步往上走，人民努力實現安康社會的『中國夢』。」

有人認為疫情過後，美國可能喪失經濟霸權地位。楊泰順表示，這是另一個層次問題，就是貨幣政策，也就是美元問題，美國現在基本上已到0利率，又是無上限的QE（貨量化寛鬆），美國不斷印鈔票來救美國的經濟，因為每一張美元都是美國政府跟全世界借錢，而且美國又發行太多公債，各國都會擔心美國會垮，但美國債多不愁，因為全世界超過八成以上的國家都以美元做外匯存底，所以不敢讓美國垮。

楊泰順指出，人民幣近年力求國際化，中俄原油交易已用人民幣計價，很多中東國家也在談用人民幣交易，只要人民幣發行能維持信用，一旦美元不再足以提供信用時，大家會想再想找一個比較強勢的貨幣，雖然不一定能完全替代美元，但至少可以分掉20％、30％的美元市場，人民幣很可能就是大家選擇的貨幣，如此就會削弱美國的經濟霸權的絕對地位。

▼文化大學政治學系教授楊泰順出席。（圖／記者林敬旻攝）

