追隨海底撈！陸網紅茶飲也「報復性漲價」　稱：與疫情無關

▲大陸網紅茶飲喜茶。（圖／微博新浪新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

繼海底撈、西貝筱麵村等餐飲連鎖品牌調漲價格後，大陸兩大新式茶飲品牌喜茶、奈雪的茶也對調整產品價格，幅度在人民幣1至2元之間。由於疫情尚未結束，連鎖餐飲漲價的舉動引起外界質疑是「報復性漲價」，對此，兩家茶飲品牌回應，部份產品漲價是受到成本上漲影響，與疫情無關。

《澎湃》新聞報導，喜茶今年1月對旗下5款產品進行全國範圍調價，分別是豆豆波波茶、多肉芒芒甘露、芋泥波波鮮奶、流心奶黃波波冰和奶茶波波冰，漲價範圍在1至2元（單位人民幣，以下同）。

奈雪的茶則是3月對部分產品調價，並依店舖所在地視情況調整，因此同款產品在不同區域可能調高，也可能調低，上調區間也在1至2元之間。例如，霸氣芝士草莓在廣州深圳等華南地區調高了1元；芝士金色山脈在杭州等華東地區調低2元。其調價的原因，則是受到近期優質原料價格變化和物流成本波動影響。

▲封城防疫的武漢已於8日解封。（圖／路透社）

事實上，中國烹飪協會最新報告顯示，今年春節期間93%的餐飲企業選擇關閉門市，損失慘重；另相比去年春節同期，78%的餐飲企業營業收入損失達100%以上，9%的企業營收損失達九成以上。

也因此，當新冠肺炎疫情趨緩，市場估計將可迎來顧客「報復性消費」，但據陸媒刊文，已經有不少業者先「報復性漲價」，以海底撈為例，菜單整體價格上漲幅度控制在6%，另外西貝莜麵村等連鎖餐飲也會進行大幅調漲。

據海底撈官方解釋，此次調漲是因為疫情的關係，海底撈各地門市復工後，餐桌數量、接待客戶數量方面都還有所限制，加上成本問題，以至價格因地方不同特性調整，整體控制在6％左右。