譚德塞指台灣人身攻擊　陳柏惟：建議外交部指控他謀殺

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，指控最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，對此，台灣基進立委陳柏惟表示，3個月前台灣在忙選舉，疫情議題還不是主流，譚的指控明顯違背事實。對於外交部要求道歉，陳柏惟認為已相對溫和，「這在別人家門口可以說是潑屎的行為，如果是我，反而要建議外交部，指控譚德塞謀殺。」

譚德塞於台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會，針對外界近期的批評，首次在記者會公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀。

外交部上午做出回應，批評譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，表達強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議，也要求立即澄清，並向我國道歉。

陳柏惟表示，譚德塞的談話內容提到，三個月前台灣就開始攻擊他，但當時大家都在忙選舉，即便醫界開始反應，但新冠肺炎的議題在台灣還不是主流，譚的指控很明顯違背事實。

陳柏惟直言，外交部提出嚴正抗議並要求道歉，「我想這已經是相對溫和的做法，這在別人家門口可以說是潑屎的行為，如果是我，反而要建議外交部，指控譚德塞謀殺」，強調不用再講到國際政治，就單純專業上，譚德塞有沒有做好？有沒有秉持中立客觀角度闡述事實？這是大家可以判斷的。

陳柏惟表示，WHO已經太泛政治化，三番五次阻擾台灣加入，在新冠肺炎爆發初期，名詞上指台灣是「中國的一省」，以及「台北及其周邊地區」，都是政治語言，對合作沒有任何好處，包括中國隱匿疫情、WHO的顢頇行為，相信是全世界都看不過去的。