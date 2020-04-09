侯友宜宣布「九份、猴硐、十分、碧潭」啟動人流管制　硬闖罰5000

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜9日宣布，新北將針對九份、猴硐、十分、碧潭四大風景區管控，若停車場容量超過50％，或現場監控系統出現人潮，會立即啟動人流管制，不聽勸阻者將依法開罰5千元。

新北市市管風景特定區或觀光地區，包括烏來、九份、猴硐、十分及碧潭5處，可依違反發展觀光條例64條，對硬闖人員開罰新台幣5千元以上罰鍰；此外，所有景區都可依違反道路交通管理處罰條例33條，車輛則是罰3千元以上。

侯友宜在疫情應變會議中表示，連假期間大家想要出門可以理解，但地方政府就要做好管控，未來對於兩天以上的連續假期，都要管控，觀光局將透過停車場容量與錄影監視系統，作為判斷人流管控啟動的要件。

侯友宜說，這些資訊也都會上網供民眾參考，看到人潮多就不要去，他也提醒各區長要隨時備戰，不管平日假日都要持續監控，接下來還有51勞動節，未來還有端午連假等等，一定要嚴陣以待，做好超前部屬，他也會去抽查，一定要做好。

新北市觀旅局長張其強指出，管控機制會在人潮形成前就會啟動，並依各風景區情形提出不同措施，並配合警方與區公所展開管制，如果民眾想要出門，市府也在網路分享人較少的私房景點與步道，供民眾外出參考。

應變會議結束後，侯友宜至淡水老街視察清潔隊消毒狀況，並慰勞消毒人員的辛苦。新北市持續針對觀光地區、人潮聚集地點強化消毒作業，也對於確診個案之足跡進行區塊性消毒，降低民眾感染風險。

新北市環保局清潔隊已於開學前完成29所大專院校周圍環境及372所高中職以下學校，校園內外開放區域消毒，亦於清明節前針對公墓及公立納骨塔計219處完成周遭消毒，並持續在觀光地區、人潮聚集地點強化消毒作業。

侯友宜表示，新北市政府已於今年3月25日成立防疫消毒大隊，由環保局轄下清潔隊及民間消毒廠商組成，共計31支中隊。可動員消毒人力348人，機具計有噴霧機115部、熱霧機112部、消毒水車43輛，可有效針對本市境內公共區域進行防疫消毒作業。

新北市在防疫期間，將在91處交通場站、317處市集與觀光景點、167處娛樂場所，包括百貨公司、電影院、商圈等，以及401所學校及384個公務機關等地點周遭公共環境，共計1,360處地點，由防疫消毒大隊每月執行至少1次消毒作業，並依市府防疫指揮中心的指示，執行機動消毒作業，以有效阻隔疫情的傳播。



▲侯友宜視察淡水老街消毒 。（圖／記者羅婉庭攝）