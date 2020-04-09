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涉囤積1.5萬醫用口罩！　中國僑領在法國被捕後獲釋

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▲▼法國死亡病例24日來到1100例，成為全球第五個死亡人數破千的國家。（圖／路透）

▲法國迄今確診人數已來到8萬3080人，累計1萬887人死亡。（圖／路透）

文／中央社台北9日電

據法媒報導，巴黎警方日前進行防疫路檢時，在一輛車上意外發現大批口罩，隨後扣押車主追溯至一個社團又起出1.5萬片醫用口罩，因此以涉嫌私囤口罩拘捕兩名中國人。

對此，中國駐法國大使館發言人8日發表聲明稱，兩名在法華人社團負責人遭警察扣押和詢問，事發時，使館第一時間向法國警方表達了關切，並透過法律管道為當事人提供必要支援。「目前兩人均已被釋放」。

法國廣播電台中文網引述「巴黎人報」報導，法國因為疫情面臨口罩等醫用物資緊缺的狀況，法國政府近日下令徵收口罩優先給醫護人員使用，禁止個人買賣、囤積或私存醫用口罩。

據報導，巴黎警方當地時間5日中午於市內進行防疫路檢時，在一輛車上意外發現8箱共裝有400片FFP1型號的專業防護口罩。由於懷疑車主私囤口罩，警方將該男子帶回警察局詢問。這名中國籍男子向參與調查的警方表示，他當時正在向一個華人社團運送口罩，並稱「這些口罩是用來免費發放給當地華人的」。

警方隨後根據這名男子提供的地址，發現其隸屬於一個在巴黎以幫助在法中國公民著稱的社團。警方隨後抵達該社團辦公室並進行搜查，共起出1萬5150片醫用口罩。隨後警方將這些口罩貨物的管理人員一併逮捕拘留，而涉案司機在當晚被釋放。

對此，中國駐法國大使館發言人發表聲明稱，兩位社團負責人是應浙江省「世界溫州人聯誼總會」要求，協助向急需防疫物資的旅法中國同胞免費分發口罩，其中一部分還捐給了法國醫院、警察局等一線抗疫機構。

發言人強調，這批口罩是經合法管道入境，法國政府不禁止民眾配戴口罩，兩位負責人從事的是「公益」而非商業活動，沒有違反法國有關法律規定。

此外，聲明還提到，3名中國留學生7日因協助中國駐法國大使館發送留學生「健康包」而被警方扣押。使館在接到求助電話後立即派員前往警局交涉。3名學生已於當天下午被釋放，「健康包」被退還。

另據媒體報導，巴黎警方曾於3月30日在巴黎近郊93省聖德尼一處倉庫內，沒收了3.2萬片從中國寄來的口罩。警方隨即將口罩交給巴黎大區衛生管理局，以備發放給該省醫療部門使用。

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