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驚悚！家長po文「老師打斷女兒的手」　彰化教育處已啟動調查　

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▲女童疑似被老師打斷手。（圖／CFP）

▲女童疑似被老師打斷手。（示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

有位家長在臉書po文「彰化XX國小有一位老師把我女兒的手，打到骨頭斷了，而且屁股跟腿都是瘀青，根本就不配當一個老師」還附上手部包紮圖、醫院開的受傷證明，po文隨後被刪除。記者打電話到學校求證，確實有發生這件事，目前也已經通報教育處，校長也要這名老師不要到校上課。

校長說，這名老師是這名9歲女童的導師，4月4日晚間到女童的家中課後輔導，有可能是基於關愛，疑似管教不當所造成，但他在校2年期間，教學認真，為人非常熱心，對學生也很好，也從未發生過打學生的狀況。

校長指出，4月6日早上9點接獲該名家長電話告知女兒被老師打斷手，當天晚上跟教導主任、輔導主任前往家訪，了解學生受傷情形，並完成校安通報，教育處於隔天啟動調查處理機制。

校長也說，女童就讀的班上，很多學生都在問老師怎麼沒有看到這名老師來，這2天都由其他老師代課，學生跟家長們都很關心，未來也將為學生做心理輔導，希望讓校園回歸平靜。

彰化縣政府校育處長陳逸玲表示，已函請學校確依教師法相關規定進行查處，如經調查確認該師涉違法處罰(含體罰)行為屬實，請逕依教師法等相關規定進行懲處並將辦理情形函復本府。另請學校辦理校園正向管教相關研習，以強化教師輔導管教專業知能。

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