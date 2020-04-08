亂丟口罩最高罰6000元　彰化環保局：檢舉可獲罰15%獎金

▲客運公司在大門口貼上不亂丟口罩宣導標語。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續加劇，為避免亂丟口罩造成防疫缺口，彰化縣環保局呼籲民眾，口罩是一次性物品無法資源回收，用過後應由內往外反摺以耳掛繩束好丟入垃圾桶後也應立即洗手，防疫期間鼓勵檢舉，凡違規亂丟口罩者，查獲罰鍰將由原本1,200元提高至3,600元，屢犯者將處6,000元罰鍰並勒令接受環境講習。

▲針對亂丟口罩彰化環保局出動人員稽查。（圖／記者唐詠絮翻攝）

環保局在防疫期間已加強巡查易遭亂丟口罩的熱點場所，包括醫院周邊及停車場、運動場、風景區、公園、火車站、客運站以及高鐵站等，一旦查獲亂丟口罩行為，將直接開單告發取締，呼籲民眾不要貪圖一時方便隨意棄置口罩，在防疫期間亂丟者，第一次裁罰3,600元、第二次處最重罰鍰6,000元。

環保局也鼓勵民眾共同監督，檢舉時請提供足資辨識身分的照片或影片，例如清晰的車牌號碼等證據舉發亂丟口罩行為，經查證屬實，檢舉人將獲得實收罰鍰15%之檢舉獎金，配合防疫守護環境大家一起來。

另外彰化縣26鄉鎮市公所也成立防疫環境消毒大隊，自3月29日至4月4日止共消毒302處，持續進行各人潮熱點的戶外消毒工作，包括香火鼎盛的廟宇、納骨塔、火車站、公車客運站、果菜市場、傳統市場、運動公園、兒童公園、風景區、活動中心等地。

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