鹿港國際龍舟賽宣布停辦！　2003年SARS照常舉行　

▲彰化鹿港龍舟賽今年取消。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

舉辦超過40年以上的彰化傳統民俗體育活動「鹿港國際龍舟錦標賽」，今年因為新冠肺炎影響宣布停辦，雖然距離端午節還有3個月，但彰化縣政府與在地龍舟委員會、鹿港鎮公所、福興鄉公所等單位研商審慎評估後，仍以防疫為第一優先，集中資源，與縣民共同抗疫。

鹿港國際龍舟錦標賽於1998至1999年曾因員林大排整治停辦，於2000年移師至彰濱工業區吉安水道辦理。2003年縱然面對SARS考驗，於在地居民全力支援下，肩負歷史文化傳承意義國際龍舟錦標賽仍舊照常舉辦。

▲彰化鹿港龍舟賽今年取消。（圖／彰化縣政府提供）

鹿港國際龍舟錦標賽自民國1978年舉辦迄今，為超過40年以上歷史悠久的傳統民俗體育活動，每年端午節結合龍舟賽事辦理周邊活動營造熱鬧氛圍，歷年皆吸引超過3,000名國內外選手及12萬名遊客參與。

▲彰化鹿港龍舟賽今年取消。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美指出，歷史悠久的鹿港國際龍舟賽停辦固然可惜，但縣民健康第一，防疫如同作戰，為目前首要政策，更要感謝龍舟委員會主委議員凃淑媚的用心，也感念地方對於縣府政策的支持，上下一心，展現團結力量，共同為防疫努力，並請期待明年度2021鹿港國際龍舟錦標賽，能以嶄新的亮點重新亮相。

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