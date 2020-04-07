彰化－朝馬轉運站　16路公車4月8日起免費搭乘1個月

▲16路公車彰化到台中朝馬8日早上7點首發。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化到台中交通更便利了！16路「彰化-朝馬」公車4月8日將從彰化火車站，沿著台74線直達台中國家歌劇院、老虎城及朝馬轉運站等3站，8日上午7點啟程，假日時段在朝馬轉運站增加晚上10時回程之末班車，全票基本票價是25元，一個月內搭乘免費。

▲16路公車彰化到台中朝馬行經路線。（圖／彰化縣政府提供）

16路「彰化-朝馬」公車，由彰化火車站發車，沿車路口、長順街口、市子尾、和調里、彰化縣原住民生活館、中庄子、山子腳、安溪路、大竹、鮮乳廠、香山里等12站，再上台74線直達臺中國家歌劇院、老虎城及朝馬轉運站等3站，讓彰化交通更加的便捷。

▲16路公車彰化到台中朝馬時間表。（圖／彰化縣政府提供）

初期平日10班次、假日16班次，每日首班車在8日早上7時於彰化火車站前發車，假日時段在朝馬轉運站增加晚上10時回程之末班車，讓民眾不用擔心晚上沒車返家，全票基本票價是25元、全程最多60元，半票基本票價12元，全程最多30元。

縣長王惠美呼籲，往後縣內65歲以上長青族享有半價優惠，持長青幸福卡及長青國民旅遊卡，更可在每月1000元補助額度內免費搭乘，防疫期間除了落實車輛消毒，駕駛員全程配戴口罩，落實酒測、體溫及血壓等自主健康管理，並依據中央指引搭乘大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽最重罰新台幣1萬5000元，也請民眾搭乘公車務必要戴口罩，公車也提供酒精消毒液供乘客使用，提供民眾一個安心的乘車環境。

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