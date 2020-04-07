從死神手中搶人！1小時車程疾馳20分鐘到醫院　彰警為命危女鳴笛開道

▲彰警為張姓夫妻鳴笛開道到醫院救治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

張姓男子日前夜間開車載著命危的妻子要去秀傳醫院急診，一時焦急卻忘了開車頭燈被警察攔查，員警一看張妻臉色蒼白，驚覺事態嚴重，心想這簡直是在跟死神賽跑，立刻駕駛警車為其鳴笛開道，原本要1個小時的車程火速前進，不到20分鐘，安全地把病患及家屬送到彰化秀傳醫院治療。

田中警分局指出，社頭分駐所警員曾汪祥、林益廷日前執行巡邏勤務時，深夜22時許在社頭鄉員集路大樹公前看見1部自小客車未開燈行駛，形跡可疑，2名員警立即趨前攔車盤查，張姓駕駛人向警方說，妻子心律不整生命危險，因此焦急要載妻子去彰化秀傳醫院就醫，才未注意開車頭燈，還當場向警方求援。

曾、林2員警見事態緊急，完全在跟死神賽跑，立刻駕駛警車為其鳴笛開道，引導張民車輛由員集路經東彰路上快速道路前往彰化市，原本要1個小時的車程，因2名員警奮不顧身、火速前進，20分鐘內，就安全地把病患及家屬送到醫院治療。

2名員警親手將病患交給醫護人員接手後，確認對方得到妥適的醫療後，才真正鬆了一口氣，安心返回崗位繼續維護治安。張男對警方即時救援十分感激，也對員警熱心援助深表肯定與讚許，兩日後，張妻順利恢復健康，張民還專程到社頭分駐所向警方道謝，直說「謝謝，有你們真好」。

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