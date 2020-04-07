超有愛！1大把「西洋芹」重4斤義賣10元　南投農民載整輛100箱做公益

▲南投農民義賣西洋芹貢獻愛心。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

嚴峻的疫情愛心關懷！南投縣愛善心農民7日中午載了100箱芹菜到彰化縣議員張雪如服務處義賣，1箱大約裝有10大把，以1把10元售出，為新冠肺炎疫情貢獻心力，張雪如在臉書一宣布，馬上就有許多民眾湧入，一箱箱的扛走，不到20分鐘賣出50箱，義賣功力驚人。

遠遠只見張雪如拿著大聲公，朝著大馬路不斷的高喊「來喔！來喔！好吃的義賣芹菜又來了，1把10元做愛心」，張雪如說，這是名不願具名的南投農友二度送來芹菜要義賣，他同時也預告，下次將送整車高麗菜。

春節期間疫情傳出，張雪如便號召志工群，製作次氯酸水給有需要的民眾；也有善心人士捐75度防疫酒精，因此張雪如與服務處內的20幾名志工正在忙著分裝，今天再度看到這名農友載著一整車的芹菜要做愛心，簡直開心極了，除了志工群愛心認購外，民眾也扛著整箱回家要分送給左右鄰舍。

拿到大芹菜的民眾說，這個農民裝箱子跟包裝袋都必須耗掉不少費用，一把賣出10元全數做慈善，做愛心真是狂得沒話說。上次也有來買過一次，他家的芹菜非常多汁又香甜，很適合春天的季節食用，下次如果有高麗菜，一定會告知親朋好友一起來認購，還能做公益，一舉數得。

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