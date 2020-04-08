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雙北減班減薪人數破3千人　江永昌籲政府發放緊急租金補貼

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▲▼民進黨立委江永昌召開「無薪假租屋族怎麼辦？呼籲政府推出緊急租金補貼」記者會。（圖／江永昌辦公室提供）

▲民進黨立委江永昌召開「無薪假租屋族怎麼辦？呼籲政府推出緊急租金補貼」記者會。（圖／江永昌辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊產業，民進黨立委江永昌8日表示，疫情影響經濟與就業甚鉅，造成受薪階級的租金支出負擔更加沉重，呼籲政府應針對疫情期間受解雇、減班減薪影響之民眾提供「緊急租金補貼」，以保障其居住需求。

江永昌8日上午與OURs都市改革組織、台灣勞工陣線、台灣芒草心慈善協會、社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會於立法院召開「無薪假租屋族怎麼辦？呼籲政府推出緊急租金補貼」記者會。

▲▼民進黨立委江永昌召開「無薪假租屋族怎麼辦？呼籲政府推出緊急租金補貼」記者會。（圖／江永昌辦公室提供）

▲民進黨立委江永昌。（圖／江永昌辦公室提供）

江永昌表示，根據勞動部統計，勞雇雙方協商減少工時（減班減薪）的事業單位與影響人數，從一月中的25家事業單位、941人，激增至三月份有308家事業單位、7916人，成長8倍。其中，雙北減班減薪的人數為3427人，佔減班減薪總人數的43.2%。

江永昌指出，根據最近2020年2月份數據相較過去同期，不論受理件數、初次認定核付件數及核付金額均有增加，若疫情趨於嚴重，減班、失業問題惡化所衍伸的工作所得減損，勢必影響到更多勞動家庭的基本生計。

江永昌說，受到疫情影響，減班減薪人數激增，對受薪階級影響甚鉅，呼籲政府盡速提出「緊急租金補貼方案」，比照內政部一般租補金額，各縣市不同，分別為3000元、3200元、4000元、5000元等，補助以6個月為限，排除已經依住宅法領取租金補貼的人，讓去年未達補貼資格的人。

▲▼民進黨立委江永昌召開「無薪假租屋族怎麼辦？呼籲政府推出緊急租金補貼」記者會。（圖／江永昌辦公室提供）

▲民進黨立委江永昌召開「無薪假租屋族怎麼辦？呼籲政府推出緊急租金補貼」記者會。（圖／江永昌辦公室提供）

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，對於受到疫情影響的人，房租會排擠到其他預算，許多國家已發覺這塊，有的國家也宣布緊急命令，要求房東在疫情期間不能驅離房客，或替房東減稅、讓他們降租等。

彭揚凱也說，緊急租補的對象為受疫情薪資縮減但目前未獲相關住宅補貼的租屋族，與現行租補有所區別，而緊急租補因應疫情的臨時性作為，當疫情趨緩即停止辦理，這與依住宅法的常態性租金補貼不同。

江永昌表示，內政部單身及婚育租補預算原有4億1千萬的餘額，雖然已經有2億多元預算流用至一般租補，但尚有1億9仟多萬元，目前預算餘額應足以支付。

江永昌也說，受補貼者的資格，可比照財政部日前公告「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」函令中，「個人」的第2項及第3項要件之一，包括因所服務營利事業機構受疫情影響，向勞工行政主管機關通報實施減班休息者等，並附上住宅房屋租約。

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