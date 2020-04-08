游錫堃祝願強生早日康復　英駐台代表：英國將持續為台灣發聲

▲立法院長游錫堃接見英國在台辦事處代表唐凱琳大使。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院游錫堃院長8日在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸及立法院秘書處處長吳慧玲等人的陪同下，接見英國在台辦事處代表唐凱琳大使（Catherine Nettleton）。游錫堃盛讚唐凱琳豐富的學識經歷及外交經驗，對唐凱琳長期在台灣與英國所推動的外交工作豐碩成果表達感謝之意，並祝願英國強生首相（Boris Johnson）早日康復。

游錫坤表示，今年2月28日有55位英國國會議員，聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達對台灣的支持，函中嚴正關切世界衛生組織將台灣錯誤標示於中國大陸疫區項下，並希望讓台灣有機會參與世界衛生組織的所有會議，他非常感謝英國在武漢肺炎嚴重之時，特別關心台灣在世界衛生組織的權益。

▲立法院長游錫堃接見英國在台辦事處代表唐凱琳大使。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫坤也感謝唐凱琳的協助，讓前立法院長蘇嘉全能夠到英國國會參訪，除了瞭解英國國會的運作，也會見上議院議長佛勒（Lord Fowler）及下議院第一副議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）等重量級議員，讓台灣與英國雙方的國會外交關係更上層樓。

游錫堃提到，去年12月7日英國海軍測量船航行經過台灣海峽宣示自由航行，此行動間接幫助到台灣，中國大陸一直不承認2016年7月國際法庭對南海仲裁案的判決，並在南海打造人工島，放置很多先進武器包含飛彈，引起許多國家對此事重視，之後五眼聯盟組職 (Five Eyes)，包含法國、日本等許多國家都主張南海是國際海域，大家可以自由航行，因此英國海軍測量船的自由航行對台灣極具意義。

▲立法院長游錫堃接見英國在台辦事處代表唐凱琳大使。（圖／記者屠惠剛攝）



唐凱琳則表示，英國將會持續為台灣發聲，支持台灣有意義參加各項包含世界衛生組織等國際組織。唐凱琳說，蘇嘉全2018年到英國的訪問相當成功，希望將來有機會也邀請游錫堃到英國訪問，針對南海議題，英國政府會持續確保自由航行權。

唐凱琳強調，她要感謝台灣近期慷慨捐贈英國口罩等醫療物資，協助英國對抗肺炎疫情，台灣與英國長期以來在各領域皆有合作夥伴關係，相信未來雙方關係將持續深化。



隨後，雙方另就立法院近期的重要立法目標、台灣推動廢除死刑可能性、台海局勢、修憲案流程、能源轉型等議題交換意見，游錫堃期待未來若有機會，想邀請英國國會議長到立法院來演講，唐凱琳對此邀約也樂觀其成。

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