　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

國際板債贖回潮「衝擊壽險業投資高收益」！保單利率將再下滑…保戶回饋金縮更慘

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲面對全球降息，保戶的回饋即將更慘。（圖／pexels）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊海內外市場！繼壽險公司4月全面調降利率變動型保單宣告利率後，各國中央銀行受疫情影響降息，加劇國際板債券爆發「提前贖回潮」，壽險公司換回滿手現金卻進而壓縮固定收益率，保戶恐要再面對利變保單的宣告利率繼續下滑。

根據金管會最新統計，今年首季共有55檔國際板債券提前贖回，累計金額高達203.35億美元（約新台幣6151億元），較2019年同期的3檔、金額共1.28億美元，呈現出大幅成長態勢，暴增約158倍。

部分債券發行商提前贖回國際板債券，同時新發行債券。統計指出，今年3月國際板債新發行檔數為33檔，發行金額達60.49億美元，其中，檔數較2019年同期增加313%，不過金額卻衰退12%，意味著「今年3月單檔發行金額較小」。

壽險業者向《ETtoday新聞雲》記者分析，當債券殖利率走低，加上新冠肺炎疫情影響、各國中央銀行降息，加劇低利率環境，國際板債的發行商為了降低成本支出，就會決定提前贖回舊債，再發行利率較低的新債，導致國際板債券被迫贖回，引爆「贖回潮」。

「這些資金雖然回到了壽險公司的手上，但因為新債利率較低，壽險公司就必須面臨『再投資』的風險。」業者指出，當壽險業超過80%的國際板債券被迫贖回，面對條件變差的新發行國際板債，也很難回到4%至5%的高收益，加上金融市場劇烈波動，勢必將影響固定收益率，更會反映在壽險公司利變保單的宣告利率。

換句話說，當國際板債券爆發贖回潮，將衝擊壽險公司的固定收益率，下調保單的宣告利率，進而壓縮保戶的「回饋分享金」。該壽險業者表示，目前美元利變保單宣告利率已低於3%，新台幣保單跌破2%，若壽險業資金去化的問題未解決，也找不到適當的投資工具支撐高利率保單，那麼保戶的回饋只會更慘。

【延伸閱讀】

「大砍宣告利率」史上最多！新台幣利變保單跌破2%　保戶怒轟：和銀行定存沒兩樣啊

「四大壽險公司」滿手現金…罕見搶標世貿三館！海外投資移回台灣　瞄準商辦不動產

ET快訊
楓林網侵權10億遭查封！「實測結果超驚人」
劉沛怒轟美在台協會「服務態度爛」：美國真不行　為這事氣炸
快訊／55歲台中狼「衝動性侵」6歲女童　法官裁定羈押
獨／史記鴛鴦麻辣鍋「宣布熄燈」！　最後營業日曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

國際板債贖回潮「衝擊壽險業投資高收益」！保單利率將再下滑…保戶回饋金縮更慘

防疫大作戰！　元大人壽取消10張醫療險保單30天等待期

鎖定業務區經理！磊山保經宣布：「利多方案」吸引幹部菁英　迎戰壽險市場

國際板債首季爆逾6000億贖回潮　壽險業滿手現金頭很大

防疫保單買氣大增！住院醫療險取消30天等待期　3月銷售件數「月成長20%」

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

國際板債贖回潮「衝擊壽險業投資高收益」！保單利率將再下滑…保戶回饋金縮更慘

防疫大作戰！　元大人壽取消10張醫療險保單30天等待期

鎖定業務區經理！磊山保經宣布：「利多方案」吸引幹部菁英　迎戰壽險市場

國際板債首季爆逾6000億贖回潮　壽險業滿手現金頭很大

防疫保單買氣大增！住院醫療險取消30天等待期　3月銷售件數「月成長20%」

中職／中職開打吞定心丸　林泓育直呼有助球員調整

JHBL／大倫「超級安」全能秀　邱翊安23分7籃板9助攻5抄截領勝

影／韓國瑜團隊北上提停止罷免投票　蔡英文：尊重高雄市民意見

中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

中職／富邦4人複數年約　陳鴻文去年拒絕旅外獲加薪

「雪乳包夾」照曝單親辣媽扶養女嬰　生父被指「渣男」提告結果出爐

「差不多退出演藝圈了」　郭靜開直播...無預警曝現況

移民署擴大自行到案專案　呼籲逾期外籍人士出面助返鄉

中職／桃猿球員餐廳獲讚賞　林泓育直言環境改善

AV女優初夜打野戰：跪到好痛！路邊大叔意淫F球「妳好棒」

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

保險熱門新聞

「大砍宣告利率」史上最多！保戶怒：和銀行定存沒兩樣

壽險業頭大！國際板債首季爆逾6千億贖回潮

開發金延後併購中壽　金管會說重話

元大人壽10張保單免30天等待期

國際板債贖回潮　保戶回饋金縮更慘

鎖定業務區經理！磊山保經：「利多方案」吸引幹部菁英

台灣失智人口「逼近30萬人」　南山人壽推長照險

住院醫療險取消30天等待期　3月銷售「月成長20%」

一張表懂車禍調解官要看的單據

利變保單掀最大降息潮　逾千張保單回饋金縮水

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

「保單借款」6大優點　專家這麼說

開發金暫緩併中壽　金管會說重話

車禍和解常無效　產險業會提告

更多熱門

相關新聞

被封「最毒班機」太沈重　華航發出近千字公開聲明說原委

被封「最毒班機」太沈重　華航發出近千字公開聲明說原委

針對中央流行疫情指揮中心公布3月30日CI-011紐約飛抵台北航班，機上旅客共10位確診新型冠狀肺炎，對於該班機近日外界有諸多議論與傳言，令社會大眾感到不安，華航稍早發出近千字的聲明，表示深感遺憾。

英駐台代表：英國將持續為我發聲

英駐台代表：英國將持續為我發聲

教宗談新冠病毒：大自然對氣候變遷的回應

教宗談新冠病毒：大自然對氣候變遷的回應

蘋果30日發布Q2財報　營收難達標

蘋果30日發布Q2財報　營收難達標

同班機爆10人染疫！華航說話了

同班機爆10人染疫！華航說話了

關鍵字：

國際板債國際板債券債券利變型保單保單降息宣告利率利率中央銀行央行保戶新冠肺炎武漢肺炎保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4款新iPhone規格、售價曝光

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面