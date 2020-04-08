國際板債贖回潮「衝擊壽險業投資高收益」！保單利率將再下滑…保戶回饋金縮更慘

▲面對全球降息，保戶的回饋即將更慘。（圖／pexels）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊海內外市場！繼壽險公司4月全面調降利率變動型保單宣告利率後，各國中央銀行受疫情影響降息，加劇國際板債券爆發「提前贖回潮」，壽險公司換回滿手現金卻進而壓縮固定收益率，保戶恐要再面對利變保單的宣告利率繼續下滑。

根據金管會最新統計，今年首季共有55檔國際板債券提前贖回，累計金額高達203.35億美元（約新台幣6151億元），較2019年同期的3檔、金額共1.28億美元，呈現出大幅成長態勢，暴增約158倍。

部分債券發行商提前贖回國際板債券，同時新發行債券。統計指出，今年3月國際板債新發行檔數為33檔，發行金額達60.49億美元，其中，檔數較2019年同期增加313%，不過金額卻衰退12%，意味著「今年3月單檔發行金額較小」。

壽險業者向《ETtoday新聞雲》記者分析，當債券殖利率走低，加上新冠肺炎疫情影響、各國中央銀行降息，加劇低利率環境，國際板債的發行商為了降低成本支出，就會決定提前贖回舊債，再發行利率較低的新債，導致國際板債券被迫贖回，引爆「贖回潮」。

「這些資金雖然回到了壽險公司的手上，但因為新債利率較低，壽險公司就必須面臨『再投資』的風險。」業者指出，當壽險業超過80%的國際板債券被迫贖回，面對條件變差的新發行國際板債，也很難回到4%至5%的高收益，加上金融市場劇烈波動，勢必將影響固定收益率，更會反映在壽險公司利變保單的宣告利率。

換句話說，當國際板債券爆發贖回潮，將衝擊壽險公司的固定收益率，下調保單的宣告利率，進而壓縮保戶的「回饋分享金」。該壽險業者表示，目前美元利變保單宣告利率已低於3%，新台幣保單跌破2%，若壽險業資金去化的問題未解決，也找不到適當的投資工具支撐高利率保單，那麼保戶的回饋只會更慘。

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