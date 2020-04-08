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桃園男社群po文「病人進去都出不來」 假訊息開罰5萬元！緩起訴

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▲桃園地檢署8日發布林姓男子日前在社群軟體上散播不實訊息，林男事後坦承未經查證，檢方命其向公庫支付5萬元予以緩起訴處分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署8日發布林姓男子日前在社群軟體上散播不實訊息，林男事後坦承未經查證，檢方命其向公庫支付5萬元予以緩起訴處分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年1月間在LINE群組中，散播「某醫院病人進去都出不來」訊息與錄音檔，該群組擁有486人之多，中央流行疫情指揮中心後來駁斥澄清是假訊息，桃園檢調傳訊林男到案說明，林坦承該訊息未經查證，辯稱希望提醒大家要戴口罩，桃檢以林事後坦承散播假訊息有悔意且已發文更正，偵結予以緩起訴處分，並命其向公庫支付5萬元。

法務部調查局高雄市調處日前循線追查，桃園市30歲的林姓男子未經查證，在有486名成員的通訊軟體LINE群組中，散播新冠肺炎（COVID-19）疫情「今天早上我一個朋友轉發他醫生朋友回診○○醫院，傳來的錄音，請大家注意一定要戴口罩↓聽一下」的訊息，內容包括「病人進去都出不來」、「裡面還有隔一個發燒篩檢站出來，裡面就放了一個疑似病患」等，長約37秒錄音檔，引發群組成員恐慌的不實假訊息。

▲桃園地檢署8日發布林姓男子日前在社群軟體上散播不實訊息，林男事後在群組貼文坦承是不實訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署8日發布林姓男子日前在社群軟體上散播不實訊息，林男事後在群組貼文是不實訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢調人員傳訊林男到案說明，檢察官訊問後，林坦承未經查證就散布，辯稱是希望提醒大家要戴口罩，事後也在該群組內張貼更正與澄清簡訊，事後已深表懊悔，檢方認為，林涉犯傳染病防治法第63條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪，但考量其犯後態度良好，給予自新機會，命其向公庫支付5萬元，予以緩起訴處分。

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