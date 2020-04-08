爆出虛報用戶量、營收！　愛奇藝急否認「股價下跌10%回升」

▲愛奇藝。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

繼瑞幸咖啡爆出造假風波之後，美國市場研究機構Wolfpack Research也爆出，大陸影音串流平台愛奇藝從2018年IPO之前就有詐欺行為，誇大營收及訂閱用戶數量。消息傳出後，愛奇藝緊急出面否認。稱所有披露的財務和運營資料均是真實的。

綜合陸媒報導，Wolfpack Research公司7日公布，愛奇藝2019年營收虛報27%至44%（约80―130億元人民币），用戶數虛增42%至60%；同時文中也指控審計師和投資者做假，為掩蓋這些行為愛奇藝虛增費用。

對此，愛奇藝8日回應表示，引用數據與結論嚴重失實，與實際情況不符，作為一個負責任的上市公司，我們披露的所有財務和運營數據均是真實的，符合SEC要求，我們對於所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權力。

愛奇藝隨後再次發聲名表示，已了解並審查了Wolfpack Research於2020年4月7日發佈的做空報告。公司認為，該報告包含大量錯誤、未經證實的陳述以及與愛奇藝有關的誤導性結論和解釋。

受此消息影響，愛奇藝盤中股價短線跳水，股價曾下跌近10%後又回升。截至4月7日收盤，愛奇藝股價漲3.22%，報17.3美元。