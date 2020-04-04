瑞幸咖啡自爆造假22億人民幣　《人民日報》批：恥辱！必須0容忍

▲瑞幸咖啡（luckin coffee）。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

瑞幸咖啡（luckin coffee）在2日晚間，忽然自爆虛假交易22億元人民幣（約新台幣93.7億元），且從去年第2季就開始進行偽造交易，而造假風波傳出沒多久，瑞幸咖啡在美股的股價也受到影響，在開盤前一度崩跌超過80%。《人民日報》在臉書上發表評論並抨擊，沒有誠信、造假，「必須零容忍」。

據《中新網》報導，有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡在2018年1月開始營運，並以APP外送的商業模式，迅速獲得民眾喜愛。不料在2日晚間，瑞幸咖啡忽然發布公告表示，2019年第二季至第四季存在著偽造交易的行為，銷售額高達22億元人民幣（約新台幣93.7億元）。

《人民日報》在臉書上發表「人民微評」，在瑞幸咖啡承認造假22億人民幣（約新台幣93.7億元）後，反而意外被「買爆」，在目前正處巔峰的關鍵時期，根本是種恥辱。評論也寫道，瑞幸咖啡不但損害投資人的利益，也導致大陸的聲譽受損，「光是幸運沒有誠信，不可能長久成為市場的寵兒。對上市公司財務造假，必須零容忍」。

▲《人民日報》抨擊瑞幸咖啡。（圖／翻攝自Facebook／《人民日報》）

據悉，瑞幸咖啡造假的22億元人民幣（約新台幣93.7億元）相當第四季度的全部營收，同時也相當於2019全年營收的43%，因此消息一出便立刻震撼市場。中國證監會也將關注這個造假事件，同時已對瑞幸咖啡的所作所為嚴厲譴責。

由於瑞幸咖啡是在盤前自曝財務造假一事，在美股開盤前，瑞幸咖啡的股票還一度崩跌超過80%，開盤後，則多次觸發熔斷機制。因此有大陸網友揶揄，「1.8折喝咖啡，1.8折買股票」。