　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

瑞幸咖啡自爆造假22億人民幣　《人民日報》批：恥辱！必須0容忍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼瑞幸咖啡（luckin coffee）。（圖／路透）

▲瑞幸咖啡（luckin coffee）。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

瑞幸咖啡（luckin coffee）在2日晚間，忽然自爆虛假交易22億元人民幣（約新台幣93.7億元），且從去年第2季就開始進行偽造交易，而造假風波傳出沒多久，瑞幸咖啡在美股的股價也受到影響，在開盤前一度崩跌超過80%。《人民日報》在臉書上發表評論並抨擊，沒有誠信、造假，「必須零容忍」。

據《中新網》報導，有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡在2018年1月開始營運，並以APP外送的商業模式，迅速獲得民眾喜愛。不料在2日晚間，瑞幸咖啡忽然發布公告表示，2019年第二季至第四季存在著偽造交易的行為，銷售額高達22億元人民幣（約新台幣93.7億元）。

《人民日報》在臉書上發表「人民微評」，在瑞幸咖啡承認造假22億人民幣（約新台幣93.7億元）後，反而意外被「買爆」，在目前正處巔峰的關鍵時期，根本是種恥辱。評論也寫道，瑞幸咖啡不但損害投資人的利益，也導致大陸的聲譽受損，「光是幸運沒有誠信，不可能長久成為市場的寵兒。對上市公司財務造假，必須零容忍」。

▲瑞幸咖啡造假。（圖／翻攝自《人民日報》臉書）

▲《人民日報》抨擊瑞幸咖啡。（圖／翻攝自Facebook／《人民日報》）

據悉，瑞幸咖啡造假的22億元人民幣（約新台幣93.7億元）相當第四季度的全部營收，同時也相當於2019全年營收的43%，因此消息一出便立刻震撼市場。中國證監會也將關注這個造假事件，同時已對瑞幸咖啡的所作所為嚴厲譴責。

由於瑞幸咖啡是在盤前自曝財務造假一事，在美股開盤前，瑞幸咖啡的股票還一度崩跌超過80%，開盤後，則多次觸發熔斷機制。因此有大陸網友揶揄，「1.8折喝咖啡，1.8折買股票」。

ET快訊
直擊／發佈國家級警報8小時後　墾丁大街現況曝！攤商氣：不公平
開門見「全裸大姐姐」睡國三兒身旁　母嚇傻…他：我們是真愛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「陸版星巴克」瑞幸咖啡自爆偽造交易22億　美股崩跌80%

瑞幸咖啡自爆假交易103.4億　曾用17個月上市創全球最快IPO

武漢奶茶訂單3天增8倍　外賣平台：星巴克一天送130單

瑞幸咖啡自爆造假22億人民幣　《人民日報》批：恥辱！必須0容忍

香港特首辦公室前主任譚啟耀墜樓　將軍澳住處墜下送醫不治

新冠藥物臨床試驗氾濫　中國緊急喊卡

解封前「加強封控」原因曝光！武漢5現象「有人不戴口罩上街」

最高規護北京！第一入境點隔離14天後「要快速進京」否則再隔離一輪

拿完快遞「沒洗手」　他2個月「都宅在社區裡」也確診！

陸全國為新冠犧牲者默哀3分鐘　鍾南山：對醫護抗疫的認可尊重

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

瑞幸咖啡自爆造假22億人民幣　《人民日報》批：恥辱！必須0容忍

香港特首辦公室前主任譚啟耀墜樓　將軍澳住處墜下送醫不治

新冠藥物臨床試驗氾濫　中國緊急喊卡

解封前「加強封控」原因曝光！武漢5現象「有人不戴口罩上街」

最高規護北京！第一入境點隔離14天後「要快速進京」否則再隔離一輪

拿完快遞「沒洗手」　他2個月「都宅在社區裡」也確診！

陸全國為新冠犧牲者默哀3分鐘　鍾南山：對醫護抗疫的認可尊重

港珠澳大橋明起「限時通關管制」　防疫情輸入港澳流通

中德就疫情通話　王毅：應防止造成新一波保護主義

劉強東卸任京東法定代表人、執行董事　徐雷接任

台東連假「湧入12萬人」怕爆　政府緊急大規模消毒

30歲後更在意「素顏好氣色」　鍾欣怡：做個連自己都會愛上的女人

墾丁大街一團金髮辣妹「面部全裸」邊走邊吃　！一句話曝「罩不住」

蕭淑慎自爆罹癌「長8.7公分惡性腫瘤」！切除1/3胃、十二指腸　2天暴瘦10公斤

直擊／發佈國家級警報8小時後　墾丁大街現況曝！攤商氣：很不公平

舊裝潢全部拆除！設計師打破原有格局　精華區55坪老屋重生

非必要少出門！蔡英文分享在家都做「這件事」 邀網友玩「IG動態接龍」

雷／《妖怪人間》他首集就領便當！　帶出環保議題…PTT給「兩極評價」

「親愛的鄉親請保持社交距離！」陳其邁提醒：儘量減少不必要的外出

雷／《假偶天成》校草Sarawat捧臉強吻！「你不用很喜歡我」秘密曝光網哭了

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

大陸熱門新聞

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火速抓27嫌

華春瑩：主權國家才能參加WHA

央視：奉勸民進黨別玩捐口罩鬧劇

美國「捐30億助抗疫」　中國外交部回應

拿快遞沒洗手　他2個月宅在社區也確診

解封生變？武漢要「強化封閉管理」

南海首發現3公尺長「鯨落」可維持上萬生物體生存

陸全國默哀3分鐘「防空警報鳴響」

荷蘭退口罩　華春瑩：有告知非醫用

武漢「加強封控」原因曝光：有人不戴口罩上街

藥物臨床試驗氾濫　中國喊卡

1000萬口罩捐歐美　胡錫進：世界永不會把台灣當國家

武漢增1本土病例　陸單日19確診

香港實驗「雙氧水消毒N95口罩」

更多熱門

相關新聞

瑞幸咖啡自爆假交易103.4億 曾用17個月上市創全球最快IPO

瑞幸咖啡自爆假交易103.4億 曾用17個月上市創全球最快IPO

瑞幸咖啡昨（2日）晚自曝虛假交易22億元人民幣（約103.4億元新台幣），震撼投資市場。消息傳開後，瑞幸咖啡美股股價雪崩式下跌，開盤前一度跌逾80%，開盤後股價很快觸發熔斷機制，並連續多次觸發熔斷機制，最終收盤大跌逾75%，市值已不足16億美元（約464億元新台幣）。

瑞幸「自爆」偽造交易22億　美股跌80%

瑞幸「自爆」偽造交易22億　美股跌80%

開發金延後併購中壽　金管會說重話

開發金延後併購中壽　金管會說重話

華紙去年每股淨損0.22元　董事會通過不發股利

華紙去年每股淨損0.22元　董事會通過不發股利

股市暴漲暴跌...選股、進場時機都難抓　參考財報表現及合理股價找標的

股市暴漲暴跌...選股、進場時機都難抓　參考財報表現及合理股價找標的

關鍵字：

瑞幸咖啡中國星巴克造假偽造股價luckin coffee

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

墾丁大街一天巨變！警強制上套

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

5歲童撞凹特斯拉車主報佛心和解價

16歲「閃電俠」突離世！　媽媽獨辦喪禮

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

空姐戴呼吸器曝「醫院隔離真實情況」

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

阿中抽考！突cue記者唸「客語防疫」

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面