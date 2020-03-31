花蓮居家檢疫不孤單！　愛奇藝提供20日免付費陪你追劇

▲▼愛奇藝代理商歐銻銻娛樂公司提供500組愛奇藝20日免付費的專屬VIP，給配合居家檢疫及隔離者。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新冠肺炎疫情衝擊，花蓮縣政府防疫毫不懈怠，與愛奇藝代理商歐銻銻娛樂有限公司合作，一起做愛心，范立達董事長表示，將提供500組愛奇藝20日免付費的專屬VIP給配合居家檢疫及隔離者，讓在家隔離的人員能夠適度放鬆，降低外出的誘因，避免引發不必要的社會問題。

花蓮縣政府已30日已收到防疫專用的20日愛奇藝專屬防疫貴賓卡，目前尚在分裝配置階段，將以新增居家檢疫者作為優先發放對象，先前居家檢疫者若已領取居家關懷包則不得重複領取該卡，該卡預計近期送至花蓮縣各鄉鎮市公所，領取時間以送至各公所之時間為準，屆時請符合領取資格者之親屬至所居住之鄉鎮公所領取。

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縣長徐榛蔚感謝歐銻銻娛樂有限公司范立達董事長的慷慨解囊雪中送炭，讓人感到相當暖心，在此也呼籲如有需要居家檢疫或隔離者，防疫如同作戰，人人有責，請務必配合相關措施，不要外出，這樣不僅是保護自己同時也照顧他人。

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