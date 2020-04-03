瑞幸咖啡自爆假交易103.4億　曾用17個月上市創全球最快IPO

▲瑞幸咖啡創始人錢治亞。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

瑞幸咖啡昨（2日）晚自曝虛假交易22億元人民幣（約103.4億元新台幣），震撼投資市場。消息傳開後，瑞幸咖啡美股股價雪崩式下跌，開盤前一度跌逾80%，開盤後股價很快觸發熔斷機制，並連續多次觸發熔斷機制，最終收盤大跌逾75%，市值已不足16億美元（約464億元新台幣）。

《新浪財經》報導，瑞幸咖啡發布公告稱，公司在對截至2019年12月31日財年的合併財務報表進行審計時發現問題，由董事會成立特別委員會，進行內部調查。

初步調查結果顯示，自2019年二季度起，公司的首席營運官、董事劉劍及幾名下屬，參與進行包括偽造某些虛假交易的違規行為，「這些虛增交易相關的2019年第二季度到第四季度的總銷售額約為22億元（人民幣，下同），與這些虛增交易相關的成本和費用也被大量虛增。

▲瑞幸咖啡採線上線下雙軌經營。（圖／記者魏有德攝）

特別委員會建議採取一些臨時補救措施，包括暫停劉劍和其他相關員工的職務，以及中止與已確定的虛假交易涉及方的合同和交易。據悉，在美股開盤之後，瑞幸咖啡總裁辦公室內部信件稱，包括劉劍在內的4名相關當事人已被停職，公司已安排其他管理者接替停職人員原負責的工作。

事實上，瑞幸咖啡的快速發展屢受外界質疑，自2017年底創立到2019年中IPO，瑞幸咖啡只花了17個月時間，是全球最快IPO公司。由於瑞幸咖啡將星巴克列為頭號對手，並宣稱將成為「中國的星巴克」，引起不少投資者高高度興趣。

不過，瑞幸咖啡自成立以來，一直處於燒錢狀態。數據顯示，該公司2018年淨虧損16.19億元，2019年前三季度淨虧高達到約17.65億元，與此同時，瑞幸咖啡直營門店數至今年1月已達4507家，成為中國最大的咖啡連鎖品牌。相較於競爭對手星巴克自1999年1月進入中國市場，20年間在中國開設的門店數僅為3600多家。

▲瑞幸咖啡從創下17個月IPO的全球最快紀錄。（圖／翻攝大陸網站）

針對此次瑞幸造假風波，上海漢聯律師事務所合伙人宋一欣認為，瑞幸咖啡可能面臨來自投資者的巨額集體訴訟，在美國集體訴訟展開後，由於索賠額巨大，並惠及所有受害人，嚴重的情況下，公司會因此破產，也可能涉及相關中介機構。

宋一欣提到，美國法律對類似案件的索賠額為設定一個時段，當中的最高價，以及事發後最低價，得出價差，再乘以股份數量，即為這家公司可能面臨的投資者索賠額。

若以2020年以來至今作為時間段計算，期間瑞幸咖啡2020年1月7日曾觸及年內最高價美股51美元左右，事發後最低價為昨晚觸及的每股4.9美元，而公司最新總股本為2.4億，由此可粗略計算出，「一旦面臨集體訴訟，瑞幸咖啡將面臨總計約110億美元賠償。」