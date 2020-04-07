小三現在進行式！楊秋興赴雄檢應訊50分　誰告了我？臉書發言惹毛韓國瑜挨告

▲前高雄縣長楊秋興親自出庭，證實提告人是韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

日前高雄縣長楊秋興收到一張傳票，要求他在7日時出庭應訊，當時楊秋興還搞不清楚是被誰提告，不過他親自出庭應訊50分鐘之後，證實是韓國瑜告他，事發點是在去年退黨記者會中，韓國瑜認為楊秋興提到草包與小三是不當發言，對此楊秋興表示自己當時說的話可受公評，而楊秋興的委任律師洪條根呼籲韓國瑜撤告，否則一追查下去，對韓國瑜很不利，現在又在罷韓風頭上，繼續告下去只會讓自己難看。

7日下午兩點四十多分左右，楊秋興在律師洪條根陪同下出現在高雄地方法院檢察署的門口，這個時間點楊秋興還並不清楚是被韓國瑜提告，當時陪同出席的律師洪條根在ㄧ旁幫腔，表示韓國瑜跟李佳芬不會笨到提告，即便要告也是下面的人會出手，但沒想到出庭之後，真的是韓國瑜。

楊秋興表示被提告的原因，是去年總統大選期間，自己在臉書寫下「小三、酗酒、夜店都是現在進行式」、「草包、小丑」，所以才被韓國瑜提告妨害名譽。不過這起告訴是選前韓國瑜認為楊秋興的臉書言論，意圖使自己不當選，所以在台北委任律師提告，而楊秋興的戶籍在高雄市，所以北檢才把這起案件移審到雄檢，並以「選他案」來偵辦。



雖然被告了，不過楊秋興還不忘提醒韓國瑜，這個時間點防疫很重要，而且還有50多萬的選民正等著要罷免他，應該自己請辭下台，才不用浪費高雄市府公帑2億元。