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罷韓團體提前連署　國民黨團：中選會護航是政治追殺

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▲▼國民黨團召開「罷韓連署偷跑 中選會違法護航」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「罷韓連署偷跑 中選會違法護航」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

罷韓第二階段連署書預計7日下午將於高雄市選舉委員會通過。國民黨團上午召開「罷韓連署偷跑，中選會違法護航」記者會，質疑民間團體發起罷免連署時間，早在高雄市長韓國瑜就任滿一年前開始連署，違反《公職人員選罷法》第75條規定，呼籲中選會必須保持行政中立，不合格的連署書必須剔除。

副書記長呂玉玲表示，民間罷韓團體早在韓國瑜市長就任滿一年前，就透過各項大型活動開始連署罷韓，審慎檢視罷韓團體活動期程，充滿以民主外衣包藏政治鬥爭，似乎有一雙看不見的手在幕後操作，負責選舉罷免工作的主管機關中選會，不應護航，這樣不是展現民主制度，是政治追殺。

內政委員會召委陳玉珍指出，防疫期間，罷韓團體還搞小動作，意圖讓國人和政策更加紛亂，這些動作很多都於法不合，所以有必要站出來讓國民了解。

陳玉珍提到，1970年4月5日，當時民進黨創黨大老費希平曾指出，提罷免案的原因很多，除了當選人政績不佳外，還有派系問題，容易造成政治上波動與不安，主張公職人員就職未滿一年不得提罷免案，而韓國瑜2019年12月25日才就職滿1周年，照此規定從這天起的隔日，才可開始辦理罷免案，但罷韓團體12月26日就送出3萬份罷免提議書，代表早在就職滿1周年前，罷韓團體就開始找人連署，進行罷免活動。

立委林思銘補充，《公職人員選罷法》第75條規定「公職人員未滿一年不得罷免」，基於立法精神，罷免連署分為3個階段，分別為提議連署、徵求連署、罷免投票，換句話說，提議連署也等同於進行罷免程序的一環，也規範在「一年內不得罷免」的規範中。

林思銘說明，罷韓團體在2019年7月8日就在臉書張貼訊息，指稱罷韓第一階段連署人數已達3萬人，而從2019年7月8日至2019年12月25日要衝到30萬人，提早連署已經違反《公職人員選罷法》第75條之規定。

林思銘指出，罷韓團體在2019年12月25日連夜北上將3萬份連署書送到中選會，隔日12月26日上午送交中選會審查。但在2020年1月17日中選會540次會議紀中載明，該批連署書填載日期未滿1年有7,143人，實際符合規定的人數28,560人，另外在2019年12月26日當天送達完成連署的人數21,417人，問題是，怎有可能在1天之內完成？

林思銘提到，這批送往中選會的連署書在日期上，有填載不實的問題，根據《公職人員選罷法》第79條規定，「以下內容填載不實必須刪除」，所以在12月26日送交中選會的21,417人的連署書日期有偽填日期之嫌、甚至未填寫日期，中選會必須剔除，否則有護航之嫌。

立委葉毓蘭表示，40年前多年前台灣發生警民衝突，叫「中壢事件」，當時參選桃園縣長許信良落選，遭選民質疑遭到作票而導致中壢分局遭到民眾搗毀，時至今日，台灣的民主法治可作為亞洲國家民主典範，主因在於我國有個公平、公正、公開的選舉制度，以及獨立超然的中選會，不讓選舉成為政黨鬥爭的工具。

葉毓蘭指出，不幸的是，過去付出慘痛的教訓，現在好不容易建立的民主政治根基，會因為獨立機關不獨立、不中立刻意向政治傾斜而遭受打擊，21,417張連署書在12月26日已經被中選會認定是合格的，連署的日期真的可能發生在韓國瑜就職滿一周年之後才連署的嗎？

葉毓蘭認為，除非每一個人都像哆啦Ａ夢一樣，有個任意門、竹蜻蜓，可以隨時出現在每個地方趕快簽署，否則如何去證明這些連署書的合法性？「更何況Wecare很高興的，自己去自嗨告訴大家，他們在7月的時候，已經完成了多少份、3萬份已經達成了，準備在12月25日之前再收集30萬份等等的」。

葉毓蘭提到，在偵查上面，這叫「自證己罪」，已經幫偵查機關把罪證收集好，「政治不必如此齷齪」，就好像在1月11日選舉結束後，有很多深藍支持者質疑蔡英文得票817萬，但她都會好言相勸說，選舉已經結束，國家還要繼續向前，這是在野黨立委衷心期盼的，請不要再做政治操作。

國民黨團強調，絕對尊重民主，更尊重民意，期待負責選務工作的中選會，能夠更加嚴謹中立的處理相關程序，莫讓台灣的民主造成長久的傷害。

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