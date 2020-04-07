韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止





▲韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

記者袁茵／台北報導

為了反制即將到來的罷免公投，高雄市長韓國瑜決定打行政訴訟，第一步先委由前高雄市新聞局長王淺秋、國民黨考紀會主委、律師葉慶元在8日上午前往台北高等行政法院，遞交行政訴訟停止執行聲請狀。

罷韓團體3月9日前往高雄市選委會遞交40萬份二階連署書，高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署通過，有效的連署是37萬7662份。

高雄市選委會主委陳雄文表示，罷韓連署人數合計40萬6880人，不符合規定人數合計2萬9218人，符合規定人數合計37萬7662人，其中，被認定疑似偽造有2271份，其中有11份連署書因查詢確認單確認非本人確定剃除，預定最快8日就會將連署人名冊送中央選委會。

陳雄文說，接下來的程序，依法只要中選會開會認定連署人數符合規定，就可宣告罷免案成立，需在20至60日內舉行投票，時間約落在6月6日或6月13日。

對於罷韓公投有可能在六月舉行，王淺秋7日晚間接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，罷免案在韓國瑜就任高雄市長未滿一年時就開始連署，當時有七千多份，雖然中選會那時候宣布是合法，但偷跑的狀況，已經違反選罷法，在律師建議韓國瑜提起訴願後，韓陣營決定遞狀聲請停止這次違法的投票。

對於8日上午10時30分正式向台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，除了王淺秋會到場外，韓國瑜的委任律師、國民黨考紀會主委葉慶元也會一同現身。

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