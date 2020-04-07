拚「光復高雄」二階審查過關！罷韓四君子深深鞠躬感謝市民

▲罷韓四君子 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體3月9日前往高雄市選委會遞交40萬份二階連署書，高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署完成查對，有效的連署是37萬7662份，隔天就會提前送交中選會，罷韓四君子也到場深深一鞠躬感謝市民朋友，喊出「光復高雄、天佑台灣」，也認為陳雄文口中的公正讓人無接受。

高雄市選委會主委陳雄文7日表示，罷韓連署人數合計40萬6880人，不符合規定人數合計2萬9218人，符合規定人數合計37萬7662人，其中，被認定疑似偽造有2271份，其中有11份連署書因查詢確認單確認非本人確定剃除，預定最快8日就會將連署人名冊送中央選委會。接下來，依法只要中選會開會認定連署人數符合規定，就可宣告罷免案成立，需在20至60日內舉行投票，時間約落在6月6日或6月13日。





▲罷韓四君子 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

罷韓四君子也到場一起迎接二階通過，並且深深一鞠躬感謝市民朋友，並喊出「光復高雄、天佑台灣」，Wecare高雄發起人尹立表示：「罷免是條艱苦的民主道路，我們面對高雄最有資源的人，近38萬份連署書在非常不公正嚴格審核下，每份都是高雄民意展現，陳雄文講到疑似偽造卻加強語氣，查到11份是韓粉假裝的你就講，假裝中立但卻又言詞中透露不公正態度。」，他更批：「韓國瑜連兩次沒有進議會備詢，是卑劣民主紀錄，中華民國1百多年來，罷免直轄市市長，給高雄市民掌聲肯定，感謝韓國瑜讓高雄民主更健康。」

罷韓提案法定領銜人陳冠榮也提到，外界關心議會延會罷免經費從何來，呼籲市民一起小額捐款給中選會補助缺口，並且承諾罷韓不會成為防疫缺口，聯合有志醫師，四君子中就有2人是醫生，會組成「罷韓防疫安全委員會」，呼籲民眾在合法安全下一起完成罷韓。

對於剔除2萬9218份，其中選委會認定疑似偽造有2271份，公民割草行動發言人李佾潔也反擊：「偽造是他們說的，2千多份疑似偽造但就不是，這樣還說公正讓人無法接受，韓國瑜上任始亂終棄、輕言寡信，是高雄政治瘟疫，高雄市議會國民黨黨團沒有專業意見佐證下竟延議，護航韓國瑜是病入膏肓，是瘟疫蔓延到民意機關殘酷例證，罷免和防疫是高雄的最重要目標。」

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋說，近日國民黨還開始重提一階不合法，就是全黨救一人，選委會主委陳雄文打壓失敗，剃除失敗就說他公平。

時間對我們來說完全沒用！