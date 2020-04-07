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快訊／高雄市議會定期大會拍桌聲中延會！罷韓投票前韓國瑜可望掉避總質詢

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▲高雄市議會邱于軒、韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲上個會期韓國瑜備詢畫面 。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會第三屆第三次定期大會，原定4月16日開議，5月25日市政總質詢開始，不過因應疫情，市議會程序委員會在7日最後決定延會，但並無說明要延到什麼時候，是等疫情穩定後隨時開程序委員會，來決定開議時間。但開會過程中已經引發在野議員不滿，剛開會還沒進入正題，雙方就先為了非委員的議員是否能列席及直播吵得不可開交。

▲高雄市議會程序委員會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議會程序委員會 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市議會程序委員會7日召開，由議長許崑源、副議長陸淑美、議員劉德林(國)、宋立彬(國)、曾俊傑(國)、韓賜村(民)、陳明澤(民)、朱信強(無黨)、陳善慧(無黨)討論，第一案就要對大會是否延期作討論。會議一開始藍綠兩邊就為其他非委員的議員能否列席旁聽先針鋒相對，主席陸淑美當場要求民進黨議員不能列席旁聽甚至在旁及直播，當場吵了起來，雙方卡了一段時間，誰也不讓誰，直到無黨籍市議員朱信強則說為了疫情，請其他官員及旁聽議員即到場外，不過民進黨及時代力量議員則多數坐著不願離開。

▲高市議員高閔琳直播程序委員會 。（圖／翻攝高閔琳臉書）

▲高市議員高閔琳直播程序委員會 。（圖／翻攝高閔琳臉書）

現場留著民進黨議員高閔琳、陳致中、李柏毅、何權峰、高閔琳、邱俊憲、時代力量議員林于凱等人仍留在場內旁聽。雙方僵持一段時間，主席陸淑美和民進黨議員陳明澤就在會議中大聲吵了起來還傳出拍桌聲，吵了近1小時，都還沒進入正題。

▲高雄市議會程序委員會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民進黨議員認為臨時更改會議地點，會議無效。（圖／記者洪靖宜攝）

雙方吵不出結果，最後主席陸淑美則走出會議室外，宣布變更開會地點，一群人轉移到議長室開會，陸淑美說讓議員旁聽是破壞往年往例，以前從沒議員列席程序委員會，以前沒有，不希望破例，不能因人設事。

而轉移到議長室沒多久，民進黨籍程序委員韓賜村與陳明澤則走出議長室外宣布退出此次會議，認為臨時更改地點，有嚴重瑕疵，因此主張會議無效，且現場沒有錄音錄影，特此聲明不承認此不符法制的程序委員會會議。

經過留在現場的委員會討論後，主席陸淑美宣布延會，但開議時間要等等疫情穩定時，隨時開程序委員會決定開議時間。不過高市議會原定4月16日開幕，4月20、21日是市長施政報告與質詢，5月25日市政總質詢開始，若一旦延後1個月開議，就會變成5月18日開幕，一直到6月26日才是市政總質詢，加上高市選委會最快8日就會將連署人名冊送中央選委會，罷韓投票可能會提早舉行，現在議會又延後，因此才讓在野議員不滿延期是以防疫之名，讓韓國瑜在罷韓投票之前不要面對議會總質詢。

▲高雄市議會程序委員會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲駐衛警將議員擋在議長室外，引發議員不滿。（圖／記者洪靖宜攝）

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