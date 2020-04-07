日本僑胞捐贈6000個口罩　謝長廷：已開始郵寄給有登記留學生

▲日本東京地區僑胞捐贈6000個口罩。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎疫情險峻，全球對口罩的需求量也大增。在急需口罩的此時，駐日代表謝長廷7日在臉書分享，有2位東京地區的僑界領袖捐贈6000個口罩，有3000個指定保留給中華學校，另3000個已經開始郵寄給已開學且有登記需要的留學生、以稍解他們的燃眉之急。

謝長廷說，日本口罩產能雖然有提升，但市面上還是很難買到，應該是有人囤積，或有人買了寄出日本。他表示，日前接獲2位東京地區的僑界領袖捐贈6000個口罩，3000個指定給中華學校，另3000個則是保留給我國留學生。

謝長廷提到，關於日本口罩現況，政府也在關心，所以有通令外館統計在地留學生的人數並研議發放方式，但這是全世界性的，所以還要花點時間。他說明，代表處也決議自行採購口罩處理，而僑界所捐贈的口罩，下午就會開始郵寄給已經開學且有登記需要的留學生，以稍解他們的燃眉之急。

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