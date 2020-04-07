蔡英文視察桃機防疫部署　肯定從國門至家門疫情防線守護國人健康

▲蔡英文總統7日上午視察桃園國際機場，聽取海關人員防疫簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於新冠肺炎疫情持續延燒，蔡英文總統7日上午視察桃園機場防疫措施時表示，感謝機場檢疫站與各級單位同心協力，從國門到家門守住疫情防線與守護國人健康，同時肯定桃機防疫措施超前部署，4月3日起14天內有症狀入境民眾在機場採檢後，一律由防疫車隊送到集中檢疫所暫時安置，等待檢體結果出爐，避免疫情出現破口。

蔡英文7日上午在內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、財政部長蘇建榮、桃園市長鄭文燦、中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥等人陪同下視察桃園機場防疫部署，聽取桃機公司總經理林祥生簡報「新冠肺炎對桃機影響及防疫車隊辦理情形」，隨後也聽取衛福部疾管署署長周志浩針對「邊境防疫作為」簡報。

▲蔡英文總統7日上午視察桃園國際機場，聽取桃機人員防疫簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文指出，這是她進出桃園機場以來，首次看到旅客最少的一次，今天進來時幾乎是沒有旅客，但機場同仁還是非常努力且盡心盡力守在自己崗位上，甚至商店或是餐廳，都持續維持營業狀態，在疫情當中，我們看到台灣人民在每個角落堅守崗位的意志與精神，讓人覺得非常感佩；桃機是國門，前年有非洲豬瘟疫情後，當時她也曾來過，整個機場都非常忙碌，政府也是嚴肅地面對非洲豬瘟疫情挑戰，現在挑戰更嚴峻，也就是新冠肺炎的挑戰，在機場檢疫站，還有各單位同仁在最前線，大家堅守崗位且貢獻專業，投注許多心力，我要跟大家說辛苦了。

蔡英文認為，在這次防疫中，機場攔截與居家檢疫的二道防線更是重要，這段期間，我們完成了7架次國人包機返台任務，讓很多個案在機場就被攔截，此外，需要居家檢疫的民眾，不僅行李都經過消毒，也可搭乘防疫車隊提供服地務，大規模降低疫情擴散風險。除了機場防疫車隊，桃園市等鄰近縣市也成立防疫車隊，服務居家檢疫民眾就醫需求，從中央到地方，整個機場的相關單位同心協力，讓我們從國門到家門，守住疫情防線也守護國人的健康。

蔡英文強調，交通部長林佳龍有談到紓困事情，桃機目前的旅客運量，已受到比SARS時期更嚴重衝擊，航空業及相關產業面對極大挑戰，當然也包括機場營運商家或企業，政府一定會與民間共同克服這個難關，政府會趁此時間，加速桃際機軟硬體維修與升級，此外，在經濟部系統下，對於中小型企業，甚至大型企業都有紓困措施，包括低利貸款、薪資補助等，希望在此困難時期，企業能有政府協助繼續維持下去，不會讓員工面臨失業情況，這是政府的責任，希望這段期間透過政府協助，大家可以共同度過難關。

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